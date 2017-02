Valérie Plante et François W. Croteau se prononceront sur le projet de loi 122 à Québec







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Valérie Plante, cheffe de l'Opposition officielle et cheffe de Projet Montréal, et François W. Croteau, maire de Rosemont-La Petite-Patrie et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de gouvernance, seront de passage à Québec aujourd'hui afin de présenter le mémoire de Projet Montréal sur le projet de loi 122. La présentation de Valérie Plante et de François W. Croteau en commission parlementaire aura lieu à 16 h 30, à la salle Louis-Hippolyte-La Fontaine de l'hôtel du Parlement, à Québec.

