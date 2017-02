BMO Capital Markets s'apprête à accueillir la 26e édition annuelle de la Global Metals & Mining Conference







TORONTO et NEW YORK, February 22, 2017 /PRNewswire/ --

Des leaders du secteur provenant de 32 pays et six continents assisteront à l'événement, l'un e des plus importantes conférences au monde dédiées aux investisseurs dans les métaux et les mines

Les présentations des entreprises seront accessibles via webcast

Des analystes de recherche seront disponibles pour faire des commentaires

BMO Capital Markets accueillera la 26[e] édition annuelle de sa Global Metals & Mining Conference du 26 février au 1er mars 2017 à Hollywood, en Floride. Cette conférence réunira des leaders du secteur des métaux et des mines et des investisseurs institutionnels du monde entier.

BMO Capital Markets accueillera plus de 1 000 professionnels du secteur représentant près de 500 entreprises de 32 pays et six continents lors de cet événement, l'une des réunions internationales les plus importantes de ce secteur.

« Nous sommes honorés d'accueillir une fois encore le secteur à l'occasion de notre Global Metals & Mining Conference, un événement annuel qui célèbre notre engagement vis-à-vis du secteur à travers les cycles de matières premières », a déclaré Pat Cronin, directeur du groupe BMO Capital Markets.

La conférence réunira les investisseurs et cadres internationaux qui tracent continuellement l'avenir du secteur divers et dynamique de l'exploitation minière. Elle est considérée comme un baromètre avancé du sentiment du secteur pour l'année à venir, avec des présentations par certaines des plus grandes sociétés minières au monde.

BMO Capital Markets conseille les entreprises sur le secteur minier depuis plus d'un siècle. Depuis sept années consécutives, Global Finance Magazine reconnaît BMO Capital Markets comme la meilleure banque d'investissement au monde pour les métaux et les mines.

Les entreprises ayant confirmé leur présence lors de la conférence incluent notamment:

Agnico-Eagle Mines (AEM)

Agrium Inc. (AGU)

Alcoa (AA)

Anglo American (AAL)

(AAL) Antofagasta (ANTO)

(ANTO) Barrick Gold (ABX)

(ABX) BHP Billiton (BLT)

Cameco (CCO)

First Quantum Minerals (FM)

Franco- Nevada (FNV)

(FNV) Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX)

Gemfields (GEM)

Glencore (GLEN)

Goldcorp (GG)

HudBay Minerals (HBM)

Ivanhoe (IVN)

(IVN) Lundin Mining (LUN)

Mosaic (MOS)

Newmont Mining (NEM)

Nucor (NUE)

Petra Diamonds (PDL)

PotashCorp (POT)

Randgold Resources (RRS)

Rio Tinto (RIO)

Silver Wheaton (SLW)

Steel Dynamics (STLD)

Teck Resources (TECK)

D'une durée de trois jours, l'événement est organisé par le Metals & Mining Equity Research Group de BMO Capital Markets. Grâce à ses analystes des métaux et des mines dédiés basés à Toronto, Londres et New York, BMO couvre plus de 135 entreprises cotées en bourse, faisant d'elle l'un des plus grands groupes de recherche sur les métaux et les engrais au monde.

« Au cours des 12 derniers mois, le secteur des métaux et des mines a fait l'objet d'une incroyable transformation et d'une réorganisation majeure. La conférence de cette année constituera un environnement totalement différent par rapport à celle de l'année dernière », a commenté David Gagliano, co-directeur de la recherche sur les métaux et les mines chez BMO Capital Markets.

« La manière dont les entreprises se développent, comment elles se différencient et comment les équipes de direction déploient leurs ressources financières, tels sont les enjeux auxquels le secteur des métaux et des mines est actuellement confronté », a ajouté Andrew Kaip, co-directeur de la recherche sur les métaux et les mines chez BMO Capital Markets.

Les membres du BMO Metals & Mining Equity Research Group incluent:

Andrew Breichmanas , analyste de recherche, métaux précieux

, analyste de recherche, métaux précieux David Gagliano , analyste de recherche, métaux et mines aux États-Unis

, analyste de recherche, métaux et mines aux États-Unis Joel Jackson , analyste de recherche, engrais et produits chimiques

, analyste de recherche, engrais et produits chimiques Andrew Kaip , analyste de recherche, métaux précieux

, analyste de recherche, métaux précieux Andrew Mikitchook , analyste de recherche, métaux précieux, minéraux et or

, analyste de recherche, métaux précieux, minéraux et or Alexander Pearce , analyste de recherche, métaux de base, commandes en gros et uranium

, analyste de recherche, métaux de base, commandes en gros et uranium Brian Quast , analyste de recherche, métaux précieux

, analyste de recherche, métaux précieux Edward Sterck , analyste de recherche, produits diversifiés, uranium et diamants

, analyste de recherche, produits diversifiés, uranium et diamants Alex Terentiew , analyste de recherche, métaux de base

Pour obtenir une copie du programme, accéder aux présentations via webcast ou demander un entretien par téléphone, veuillez contacter Pav Jordan ou Mallory Micetich au sein du service Relations avec les médias de BMO.

Les membres de l'équipe de recherche seront disponibles à la clôture de la conférence pour parler du sentiment du marché et de la conférence.

À propos de BMO Capital Markets

BMO Capital Markets est un fournisseur de services financiers nord-américain de premier plan, qui compte environ 2 400 professionnels répartis dans 30 sites à travers le monde, notamment 16 bureaux en Amérique du Nord. La société fournit une gamme complète de produits et services bancaires corporatifs et d'investissements à des clients corporatifs, institutionnels et gouvernementaux. BMO Capital Markets est membre de BMO Financial Group (NYSE, TSX : BMO), l'un des plus grands fournisseurs de services financiers diversifiés d'Amérique du Nord, avec des actifs totalisant 513 milliards USD et plus de 45 000 employés au 31 octobre 2016.

Contacts auprès des médias: Pav Jordan, Toronto, +1-416-867-3996, Pav.jordan@bmo.com; Mallory Micetich, New York, +1-212-885-4158, Mallory.micetich@bmo.com; Paul Rea, Toronto, +1-416-867-5384, Paul.rea@bmo.com; Site Internet: http://www.bmo.com, Twitter: @BMOMedia

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 09:57 et diffusé par :