Avis aux médias - Le gouvernement du Canada prévoit des activités à Ottawa pour souligner la Journée nationale de l'aviation

DORVAL QC, le 22 févr. 2017 /CNW/ - À la suite du mouvement non contrôlé et du déraillement en octobre 2015 d'une rame de wagons (un lot de wagons attelés ensemble) garée sur une voie non principale à Montréal (Québec), le Bureau de la sécurité des...

Plus de 1,2 million de dollars en dons à Centraide United Way Canada. Plus de 590 000 $ en dons versés par la Fondation UPS. Plus de 173 000 $ en dons à la FRDJ au Canada. 100 000 $ en dons à plus de 160 organismes de bienfaisance. Plus de...