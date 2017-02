Konica Minolta lance une gamme ultraperformante et polyvalente pour l'impression commerciale







MISSISSAUGA, ON--(Marketwired - 22 février 2017) - Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta Canada) a annoncé aujourd'hui le lancement de la gamme AccurioPress (modèles C2070, C2070P et C2060) et de la presse AccurioPrint C2060L. Premiers appareils d'impression de production à toner de la marque Accurio, ces presses de pointe remplacent les modèles bizhub PRESS C1070, C1070P et C1060 et bizhub PRO C1060L.

La nouvelle gamme Accurio de Konica Minolta redéfinit les notions de performance et de rapport qualité-prix en combinant une impression couleur numérique digne d'une presse offset à des outils perfectionnés de gestion des processus documentaires et des couleurs qui permettent un réglage fin de la précision et réduisent les coûts au minimum. Cette gamme complète et entièrement modulable de technologies et de solutions d'impression numérique comprend entre autres des presses numériques, des logiciels et des outils infonuagiques permettant l'intégration, la gestion et l'exécution de processus documentaires.

Son nom, inspiré du mot latin accuratus, qui signifie « soigné, fait avec attention », illustre le caractère avancé, automatisé et précis de la technologie de Konica Minolta.

Voici quelques-unes de ses principales caractéristiques :

Donne des couleurs exceptionnelles qui rivalisent avec celles des presses offset et satisfont aux normes comme G7 et GRACoL.

Imprime rapidement des bannières convenant aux jaquettes de livre, aux brochures pliées en trois, aux affiches et plus encore.

Produit des livres agrafés à cheval ou reliés entièrement finis.

Voici quelques-unes des nouvelles options de supports impressionnantes :

Impression sur papier épais (jusqu'à 350 g/m²).

Impression de bannières efficace grâce au nouveau plateau LU-202XL.

Impression d'enveloppes accélérée, selon diverses configurations.

Multitude d'options de finition, notamment les robustes solutions de Konica Minolta et un produit qui sera bientôt lancé, le finisseur de livrets Plockmatic.

« Grâce à cette gamme entièrement modulable de technologies et de solutions d'impression numérique, nos clients gagneront en vitesse d'impression, en précision et en productivité, affirme Norm Bussolaro, directeur principal du marketing chez Konica Minolta. Cette nouvelle gamme polyvalente réduira les coûts de main-d'oeuvre et d'exploitation tout en augmentant la précision et la productivité. »

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée est un chef de file en matière de gestion de l'information touchant au contenu d'entreprise, à l'optimisation des technologies et aux services infonuagiques. L'entreprise réorganise le Milieu de travail de demainMC (www.reinventerletravail.ca). Ses nombreuses solutions aident les organisations à améliorer leurs délais de mise en marché, à gérer les coûts technologiques et à favoriser l'échange de renseignements pour accroître le rendement. Sa division des services de TI, IT Weapons, offre divers services de stratégie, de soutien et de projet de TI ainsi que différentes solutions infonuagiques dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue dix années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions selon Brand Keys. Konica Minolta, Inc. figure aussi à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une cinquième année consécutive. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube et Twitter (@KonicaMinoltaCA).

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 10:03 et diffusé par :