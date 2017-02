Le Cercle finance et placement du Québec reçoit Frank Hennessy, Président et chef de la direction chez Imvescor







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Cercle finance et placement du Québec est fier de confirmer la participation de Frank Hennessy, président et chef la direction de Groupe Restaurants Imvescor Inc. à son déjeuner-conférence qui aura lieu le jeudi 16 mars 2017 à 12h00 à l'Hôtel Sofitel Montréal.

À propos de Groupe Restaurants Imvescor Inc.

Groupe Restaurants Imvescor Inc. est une organisation dynamique et novatrice dans l'industrie de la restauration, notamment dans le segment familial et décontracté. La Société est une entreprise qui opère des restaurants sous franchise dans l'Est du Canada sous les quatre marques de commerce suivantes : Bâton Rouge®, qui est présente au Québec, en Ontario et en Nouvelle-Écosse dans le segment décontracté, Pizza Delight®, qui est présente surtout dans le Canada atlantique, où elle domine le secteur familial et celui de la classe moyenne de même que Scores® et Toujours Mikes qui sont présentes surtout au Québec dans les segments du marché familial et décontracté ainsi que dans les services de livraison et pour emporter. La Société octroie aussi à des tiers le droit de fabriquer et de vendre des produits alimentaires préparés sous les marques Bâton Rouge®, Pizza Delight®, Scores® et Toujours Mikes et, par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive Groupe Commensal Inc., fabrique et vend des produits végétariens dans les épiceries et magasins de détail sous la marque Commensal ®.

En décembre 2016, Imvescor a annoncé son intention d'acheter Ben & Florentine. Ben & Florentine est une chaîne de restaurants à service complet axés sur les segments du déjeuner et du dîner. La marque, qui connaît une croissance rapide, exploite actuellement 41 restaurants, principalement au Québec, avec une présence en Ontario et au Manitoba. La clôture de la transaction est prévue pour le mois de mars 2017.

Imvescor et ses partenaires franchisés emploient plus de 5 000 personnes dans la province de Québec et plus de 2 500 personnes dans le reste du Canada. Pour en savoir plus, visitez www.imvescor.ca.

À propos du Cercle finance et placement du Québec

Fondé en 1968, le Cercle finance et placement du Québec (CFPQ) est un lieu de rencontre pour les gens oeuvrant dans la communauté d'affaires et des finances au Québec. Nous offrons aux dirigeants d'entreprises québécoises une tribune de choix pour présenter leur société et communiquer leur vision stratégique à la communauté financière de Montréal tout en créant des occasions de réseautage au sein de cette même communauté.

