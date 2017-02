Maple Leaf précise son accord de gouvernance avec McCain Capital et Michael McCain







TSX : MFI

www.mapleleaffoods.com

MISSISSAUGA, ON, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Les Aliments Maple Leaf Inc. (TSX : MFI) (« l'entreprise ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait apporté d'autres améliorations à sa gouvernance en concluant un accord de gouvernance modifié avec McCain Capital Inc. (« MCI ») et son président et chef de la direction, Michael McCain (collectivement les « détenteurs de McCain »), le principal actionnaire de l'entreprise. L'accord de gouvernance original a été conclu entre M. McCain, McCain Capital Corporation et l'entreprise le 28 juillet 2011.

« Les modifications ont permis d'établir un accord de gouvernance progressiste entre l'entreprise et son principal actionnaire afin de servir les intérêts supérieurs de tous les actionnaires tout en respectant l'engagement du conseil d'administration en matière de bonne gouvernance continue », explique David Emerson, président du conseil d'administration des Aliments Maple Leaf.

Aperçu des principaux changements :

Les détenteurs de McCain ont consenti à ce qu'on s'assure que, peu importe leurs responsabilités, le conseil d'administration soit composé d'une majorité d'administrateurs indépendants nommés par le Comité de gouvernance d'entreprise relevant du conseil d'administration.

Les détenteurs de McCain ont consenti à ce que leur participation dans les capitaux propres de l'entreprise ne puisse pas excéder 45 %, sauf dans le cadre d'une offre publique d'achat visant toutes les actions de l'entreprise ou en conséquence de mesures prises par l'entreprise ou de toute autre mesure exemptée précisée comme telle.

La capacité des détenteurs de McCain à transférer des actions à une personne qui deviendrait ainsi titulaire de 20 % ou plus des actions en circulation a été restreinte, sauf dans des circonstances précises, notamment dans le cadre de certaines transactions de planification successorale ou d'une offre publique d'achat visant toutes les actions de l'entreprise.

La capacité des détenteurs de McCain à conclure des ententes de blocage visant leurs actions a été restreinte, sauf dans le cas de certaines ententes de blocage permises.

Des mécanismes applicables à un transfert intergénérationnel des actions des titulaires de McCain ont été mis en place.

En vertu de ces dispositions et compte tenu de récents changements aux lois sur les valeurs mobilières rendant superflues les autres dispositions du régime de droits, l'entreprise ne fera pas reconfirmer le régime de droits actuel des actionnaires à l'occasion de l'assemblée annuelle 2017 de l'entreprise, ce qui signifie que celui-ci expirera conformément aux modalités prévues.

L'accord de gouvernance modifié a été approuvé par les administrateurs indépendants de l'entreprise et n'a pas été conclu à la suite d'une transaction proposée ou en suspens ni d'un événement concret.

Le texte intégral de l'accord de gouvernance modifié sera classé sous le profil de l'entreprise et pourra être consulté sur le site www.sedar.com.

Les Aliments Maple Leaf Inc. est l'une des plus importantes entreprises spécialisées en produits de protéine au Canada. La Société fabrique des produits novateurs de qualité supérieure commercialisés sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf, Natural SelectionsMD de Maple Leaf, Schneiders®, Country NaturalsMD de Schneiders® et MinaMD. Maple Leaf emploie environ 11 000 personnes dans ses établissements du Canada et exporte vers de nombreux marchés étrangers, dont les États-Unis et l'Asie. Son siège social se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

