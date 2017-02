TACT recrute Caroline Couillard - Une stratège d'expérience en relations publiques







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - TACT Intelligence-conseil poursuit son expansion et annonce l'arrivée d'une joueuse aguerrie à son équipe : Caroline Couillard. L'experte en relations publiques et en affaires publiques, qui cumule quelque 20 années d'expérience dans le monde des communications, se joint à l'agence à titre de directrice principale.

Caroline Couillard a passé la dernière décennie à la haute direction d'une firme de relations publiques, à Montréal. Elle a fait sa marque grâce aux succès obtenus dans le cadre de nombreux mandat d'envergure, touchant autant les milieux corporatifs, légaux, pharmaceutiques, financiers et associatifs. Avant d'évoluer en agence, son parcours professionnel l'a amené à oeuvrer dans le milieu politique, à titre d'attachée de presse, et au sein d'un grand cabinet d'avocats, où elle a mis sur pied un département de relations publiques et formé de nombreux avocats en communication.

« Caroline arrive chez TACT avec un bagage d'expérience, de connaissances et de contacts aussi riche que diversifié. Au fil des ans, elle s'est démarquée en conseillant judicieusement plusieurs organismes et de nombreuses entreprises publiques, parapubliques et privées. Son expertise vient consolider la valeur ajoutée des services de TACT. Nous sommes très heureux de la compter parmi nous », souligne l'associé fondateur Daniel Matte.

À propos de TACT Intelligence-conseil

Fondée en septembre 2011, TACT Intelligence-conseil est une entreprise née de la volonté de communicateurs chevronnés de créer une agence-conseil de propriété québécoise. Possédant des bureaux à Montréal et à Québec, TACT offre des services en relations publiques et affaires gouvernementales et emploie plus de 50 professionnels. Elle fête cette année ses cinq ans d'existence.

