/R E P R I S E -- Avis aux médias - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux parleront de conservation, d'espèces sauvages et de biodiversité/

OTTAWA, le 21 févr. 2017 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, accueillera ses homologues des provinces et des territoires cette semaine, lors d'une réunion de deux jours visant à discuter de conservation, d'espèces sauvages et de biodiversité. Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre McKenna, accompagnée des ministres des provinces et des territoires du Canada, tiendra un point de presse à la fin de la réunion.

Activité : Point de presse Date : Le mercredi 22 février 2017 Heure : 16 h (HNE) Lieu : Édifice John G. Diefenbaker

Salle Victoria

111, promenade Sussex

Ottawa (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent écouter le point de presse par téléphone peuvent composer les numéros suivants :

Français - numéros à composer : 613-954-9003 ou 866-206-0153 (sans frais)

Français - code : 9301136

Anglais - numéros à composer : 613-960-7518 ou 866-805-7923 (sans frais)

Anglais - code : 2671066

Important : Les représentants des médias qui souhaitent se rendre sur place sont priés d'arriver au moins 30 minutes à l'avance pour s'inscrire et doivent présenter une pièce d'identité avec photo ainsi que leur accréditation médiatique. La pièce d'identité avec photo doit être visible en tout temps.

