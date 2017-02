/R E P R I S E -- Des présences d'athlètes et des ressources scolaires sont disponibles pour la semaine scolaire paralympique 2017/







OTTAWA, le 2 févr. 2017 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien est heureux d'annoncer que les inscriptions sont maintenant ouvertes pour l'édition 2017 de la semaine scolaire paralympique qui aura lieu à travers le pays du 24 au 28 avril 2017.

La semaine scolaire paralympique est une célébration annuelle d'un océan à l'autre des parasports et du mouvement paralympique qui fait la promotion de styles de vie saine et active pour tous les Canadiens.

Les enseignants sont invités à inscrire leur classe, à avoir accès à des ressources en ligne gratuites, à participer à diverses activités et à s'inscrire pour gagner des prix, incluant la chance d'avoir une visite d'un athlète paralympique à leur école!

Pour vous inscrire, veuillez visiter paralympique.ca/semainescolaire.

« Partageant l'excitation des Jeux paralympiques de Rio 2016, la semaine scolaire paralympique est une excellente manière d'apporter la célébration dans la classe et le gymnase », a dit Karen O'Neill, la DG du Comité paralympique canadien. « Avec les diverses ressources paralympiques disponibles en ligne, il y a quelque chose pour tout le monde. Nous invitons toutes les écoles à profiter de ces ressources pour améliorer la sensibilisation et l'implication parmi tous les élèves envers l'importance de l'inclusion, de l'accessibilité et de l'activité physique pour tous. »

« Le sport est un outil formidable. Il encourage les gens à être actifs et il favorise une plus grande ouverture envers tous les membres de la société, peu importe leurs origines et leurs capacités, a déclaré l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées, gouvernement du Canada. Je suis fière du leadership dont le Comité paralympique canadien fait preuve dans le cadre de la Semaine scolaire paralympique. J'encourage les élèves, leurs enseignants et leurs parents à y participer, surtout en cette année de célébration du 150e anniversaire de la Confédération canadienne à l'échelle du pays. »

RENSEIGNEMENTS POUR LES ENSEIGNANTS

Pour participer à la semaine scolaire paralympique cette année, choisissez parmi les trois options d'activités suivantes pour votre classe, et inscrivez-vous pour avoir la chance de gagner une trousse de prix. Chaque école qui s'inscrit aura une chance de gagner une visite gratuite d'un athlète paralympique!

A) Soyez ACTIFS - En utilisant la ressource des Habiletés des mouvements de base pour les 2e à 6e années (education.paralympic.ca), montrez-nous comment vous utilisez les cours et les activités dans votre classe/gymnase. B) Inspirez l'INTELLIGENCE - En utilisant les plans de cours paralympiques pour les 1re à 8e années (paralympique.ca/plans-dactivites), montrez-nous comment vous éduquez votre classe sur le parasport. C) CÉLÉBREZ - Célébrez le parasport et le mouvement paralympique dans votre classe/école. Créez des journées rouge et blanc, dessinez des affiches, écrivez des lettres aux paralympiens ou créez des témoignages. Soyez créatifs!

Pour obtenir plus de renseignements sur les trois options d'activités et comment être impliqués, visitez paralympique.ca/semainescolaire et regardez les Lignes directrices relatives à la SSP 2017.

