Le RESSAQ demande au gouvernement de respecter ses engagements

QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Lors d'une rencontre tenue le 21 février dernier avec le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), le Regroupement des ressources résidentielles adultes du Québec (RESSAQ) a réclamé formellement la modification de l'entente collective entérinée le 24 décembre 2015. Dans le respect des procédures, la demande a été placée auprès du porte-parole du CPNSSS à la table de négociation, M. Pierre Lemay, afin que celui-ci obtienne un mandat de négociation auprès du Conseil du trésor.

« Afin de nous inciter à signer l'entente collective en 2015, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et le Conseil du Trésor nous ont offert une mesure de maintien assurée à 50 % et exclusive aux signataires d'ententes », souligne Réjean Simoneau, président du RESSAQ. « Bien entendu, ce n'est pas ce qui s'est passé. La semaine dernière, l'Alliance nationale des ADRAQ CSD (représentant les résidences d'accueil pour adultes) a entériné son entente de principe qui incluait également une mesure de maintien répondant aux attentes de ses membres en ce qui concerne les dispositions normatives. Pour nous, c'est un acte de mauvaise foi de la part de ces deux ministères puisque cette offre survient plus d'un an après la supposée échéance ».

« Nous comprenons que nous sommes victimes des conditions de négociation, mais nous déplorons ces façons de faire », ajoute M. Simoneau. « Je ne sais pas s'il en est conscient, mais le gouvernement envoie le message de la non-importance d'entériner les ententes avant l'échéance des propositions. Les retardataires auront autant, sinon plus, d'avantages que les autres organisations. Lors du prochain renouvellement de notre entente collective, nous prendrons assurément cette situation en considération ».

M. Simoneau souligne que les démarches du RESSAQ se font toujours dans un esprit de collaboration avec le MSSS, mais que celui-ci ne semble pas réciproque. « Depuis le début, nous sommes de bonne foi et prenons les moyens nécessaires pour faire avancer nos dossiers, le tout dans un esprit de collaboration avec le gouvernement. Nous écoutons et mettons en pratique toutes les recommandations qui nous sont faites. Aujourd'hui, nous faisons malheureusement le constat que nos demandes ne sont pas écoutées, que notre regroupement n'est pas respecté et que les choses n'avancent pas. Comme nous sommes avant tout des gens d'action, nous prendrons les mesures nécessaires pour faire bouger les choses au bénéfice de nos membres qui sont des gens de coeur, extrêmement dévoués à leur travail et qui méritent amplement la reconnaissance qu'ils n'ont pas en ce moment ».

Le RESSAQ est un regroupement qui lutte solidairement, depuis 2003, afin de permettre aux RI-RTF de négocier d'égal à égal avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux pour la reconnaissance de leur exceptionnelle contribution à la société québécoise. Sa mission est d'aider au développement des R.N.I. dans le cadre de leur rôle lié à l'hébergement et à l'assistance des résidents, de défendre leurs droits, de promouvoir la qualité des services dispensés par les ressources, d'informer adéquatement ses membres et les accompagner dans leurs démarches. Il a pour objectif la mise en place d'un système législatif répondant au caractère particulier des ressources.

