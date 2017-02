La mesure des produits culturels numériques, un défi mondial







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'ampleur de l'offre et de la demande de produits culturels demeure largement méconnue dans cette ère où le numérique a transformé l'économie de la culture. Il faudrait notamment compter sur la mise en place de nouveaux partenariats, de mesures juridiques et réglementaires, d'outils de traçabilité afin de promouvoir la transparence et l'innovation dans la livraison de statistiques de grande qualité sur les produits culturels numériques.

Il s'agit là de quelques constats qui ressortent des articles rédigés par des experts internationaux, des chercheurs, des conseillers gouvernementaux tout autant que des représentants d'entreprises et d'associations, et regroupés dans les Actes du Colloque international sur la mesure des produits culturels numériques diffusés aujourd'hui par l'Observatoire de la culture et des communications de l'Institut de la statistique du Québec conjointement avec l'Institut de statistique de l'UNESCO.

Des observations inspirantes

Les Actes regroupent des articles s'adressant à tous les publics intéressés par les expériences ou recherches destinées à mesurer la consommation des produits culturels à l'ère du numérique. Les Actes contiennent un résumé des sessions et des discussions portant sur des thèmes comme la mesure de la production et de la consommation, les enjeux juridiques et réglementaires, les métadonnées, les mégadonnées, la propriété intellectuelle, la diversité des expressions culturelles et l'accessibilité des données. Enfin, il y a une section consacrée aux principaux constats et à quelques pistes d'action.

Les agences statistiques

Ces Actes appellent les agences internationales et nationales à participer au processus en développant de nouveaux cadres conceptuels, des systèmes de classification et des outils de collecte de données afin de produire des statistiques fiables, pertinentes et comparables. Selon les auteurs, ce type d'initiative est essentiel pour mettre en lumière l'impact du changement numérique sur les industries de la culture.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Sources : Dominique Jutras

Tél. : 418 691-2414, poste 3137

Courriel : dominique.jutras@stat.gouv.qc.ca

Institut de la statistique du Québec





Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca





Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 08:30 et diffusé par :