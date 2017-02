Raymond Chabot Grant Thornton se réjouit de l'allègement fiscal pour le transfert d'entreprises familiales pour toutes les entreprises







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Raymond Chabot Grant Thornton salue le dépôt du Plan pour que l'économie québécoise soit davantage une économie de dirigeants rendu public hier visant à ce que l'économie québécoise soit davantage une économie de dirigeants. Parmi les mesures annoncées, celle de l'équité fiscale en matière de transfert d'entreprises répond ainsi aux demandes répétées de la firme afin d'assurer la pérennité des entreprises d'ici.

« L'élargissement de l'équité fiscale en matière de transfert d'entreprises à toutes les entreprises issues de tous les secteurs d'activité est une excellente nouvelle, particulièrement dans un contexte où la croissance de notre économie passe par des entreprises dynamiques et concurrentielles. Il fallait agir impérativement pour encourager des membres de la même famille à reprendre le flambeau, compte tenu de la réalité démographique où les propriétaires sont plus nombreux à céder les rênes de leur entreprise », a indiqué le président et chef de la direction, Emilio B. Imbriglio.

Selon le vice-président régional et leader national en transfert d'entreprises, Éric Dufour, « c'est une belle journée pour l'entrepreneuriat québécois, car il était temps d'établir une fiscalité juste pour le propriétaire qui souhaite vendre son entreprise à un membre de sa famille. Désormais, tous les propriétaires peuvent bénéficier, au Québec, de cette équité fiscale lors d'un transfert familial. Voilà une mesure structurante pour préserver les intérêts québécois et familiaux de nos créateurs de richesse », a-t-il indiqué.

Maintenant, au tour du gouvernement fédéral d'agir!

On ne peut que souhaiter que le gouvernement fédéral adopte la même approche. « Nous l'interpellons depuis longtemps et continuerons de le faire, car le problème demeure entier au niveau fédéral. C'est une mesure incontournable pour encourager la relève familiale, alors que la très grande majorité de nos entreprises sont familiales », a affirmé l'associé en fiscalité, Luc Lacombe.

Rappelons que depuis la production en 2010 d'un rapport sur l'enjeu de l'équité fiscale en matière de transfert d'entreprises (http://www.rcgt.com/nouvelles/transmission-entreprises/), Raymond Chabot Grant Thornton a mené plusieurs représentations auprès des gouvernements du Québec et du Canada pour l'équité fiscale à ce chapitre.

Nous vous invitons à consulter les avis prébudgétaires soumis la semaine dernière aux deux ministres des Finances. Pour lire la lettre adressée au ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, allez à www.rcgt.com/consultation-budgetqc-2017-2018, et pour celle acheminée au ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, allez à www.rcgt.com/consultation-budgetfederal-2017. La problématique de l'équité fiscale en matière de transfert intergénérationnel d'entreprises y est évidemment abordée.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton

Fondée en 1948, Raymond Chabot Grant Thornton (rcgt.com) figure aujourd'hui parmi les chefs de file canadiens dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité. La force de la société repose sur une équipe de plus de 2 300 professionnels, dont quelque 200 associés. Ensemble, Raymond Chabot Grant Thornton et Grant Thornton LLP, autre firme canadienne membre de Grant Thornton International Ltd, accompagnent les organisations dynamiques d'ici avec plus de 4 100 professionnels et quelque 140 bureaux au Canada dans l'atteinte de leur plein potentiel de croissance. Grant Thornton International Ltd offre à sa clientèle l'accès à l'expertise de sociétés membres et de sociétés représentantes dans plus de 130 pays, comptant au-delà de 42 000 professionnels.

SOURCE Raymond Chabot Grant Thornton

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 08:24 et diffusé par :