L'ACPM appuie l'élargissement du programme CanMEDS pour l'éducation et le perfectionnement des médecins







OTTAWA, le 22 févr. 2017 /CNW/ - L'Association canadienne de protection médicale (ACPM) est heureuse de soutenir le nouveau cadre CanMEDS révisé, un ensemble commun de valeurs et de compétences permettant aux médecins de prodiguer efficacement des soins de santé et de répondre aux besoins des patients et des collectivités.

Utilisé d'un bout à l'autre du pays depuis 25 ans, CanMEDS a déjà considérablement contribué à façonner et à consolider la formation médicale au Canada et à l'étranger. Auparavant, le modèle d'éducation CanMEDS servait à la formation et à l'évaluation des médecins au cours de leur résidence en médecine et en chirurgie. Aujourd'hui, les compétences visant à améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins cliniques sont élargies et servent tout au long du continuum de la formation et de la carrière des médecins, de la résidence et la spécialisation à l'apprentissage continu des médecins en pratique clinique.

« Le cadre CanMEDS représente un moyen reconnu et efficace de former les médecins et de veiller à ce qu'ils demeurent compétents tout au long de leur carrière », souligne le Dr Hartley Stern, directeur général de l'ACPM. « Le fait d'élargir l'utilisation du cadre CanMEDS permettra d'améliorer les soins aux patients et d'obtenir de meilleurs résultats de santé. Nous sommes fiers de participer à cette mise en valeur et nous appuyons cette heureuse initiative. »

Le cadre CanMEDS organise les compétences qu'un médecin doit acquérir en fonction de sept rôles : Expert médical, communicateur, collaborateur, leader, promoteur de la santé, érudit et professionnel. L'ACPM considère que le cadre CanMEDS appuie les efforts de l'organisation à l'égard de la formation continue et des soins médicaux sécuritaires. Chaque année, l'ACPM publie de l'information visant à améliorer les soins aux patients et présente des centaines de séances éducatives à l'intention des médecins de l'ensemble du pays. Ces séances ont pour but d'aider les médecins à améliorer leur pratique, à réduire les erreurs et à obtenir de meilleurs résultats pour les patients.

« Les médecins devraient considérer l'éducation comme étant un objectif à poursuivre tout au long de leur vie », affirme le Dr Gordon Wallace, directeur administratif des Soins médicaux sécuritaires à l'ACPM. « Le cadre CanMEDS offre une approche coordonnée et uniforme à l'éducation qui sera utile aux médecins et aux patients. Les principes des soins sécuritaires et de qualité sont explicitement intégrés aux rôles CanMEDS. »

L'élargissement du cadre CanMEDS est dirigé par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, le Collège des médecins de famille du Canada et l'Association des facultés de médecine du Canada. L'ACPM est l'une de 13 organisations de la santé qui approuvent l'adoption du nouveau cadre CanMEDS, faisant appel à un ensemble commun de compétences non seulement pour éduquer les médecins, mais également pour évaluer leurs progrès.

« Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est fier de s'unir à 12 autres organisations, nationales et provinciales, sous la promesse d'intégrer à nos domaines respectifs de travail un seul modèle de formation ? le cadre CanMEDS ? dans l'objectif d'améliorer la formation et la pratique des médecins du Canada », précise le Dr Andrew Padmos, directeur général du Collège. « Cette collaboration visant à soutenir de meilleurs soins aux patients est sans précédent et représente un progrès majeur pour la profession. »

Pour obtenir plus de précisions sur le cadre CanMEDS, visitez : CanMEDS Interactif

Au sujet de l'ACPM :

L'Association canadienne de protection médicale offre des conseils, de l'assistance juridique et un programme éducatif d'envergure en gestion des risques à plus de 95 000 membres. Principal fournisseur de protection en matière de responsabilité professionnelle au Canada depuis 1901, l'Association est gouvernée par un Conseil élu composé de médecins. À titre de composante essentielle du système de santé, l'ACPM est fermement engagée à protéger l'intégrité professionnelle des médecins et à promouvoir des soins médicaux sécuritaires.

SOURCE Association canadienne de protection médicale

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 08:00 et diffusé par :