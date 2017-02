Treize organisations de soins de santé canadiennes se regroupent pour améliorer les soins aux patients







OTTAWA, le 22 févr. 2017 /CNW/ - Treize organisations de soins de santé nationales et provinciales, soucieuses de veiller à ce que les médecins canadiens aient accès au meilleur modèle de formation qui soit en matière de soins aux patients dans le monde entier, se sont regroupées récemment. Elles ont formé le Consortium CanMEDS, s'engageant à intégrer au continuum de formation et de carrière des médecins canadiens un ensemble commun de valeurs et de compétences, le référentiel CanMEDS.

Composé de représentants du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et de l'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC), le consortium s'est vu confier un mandat clair : améliorer les soins aux patients en ayant recours à un modèle commun de formation des futurs médecins, et d'évaluation des médecins praticiens.

« Depuis plusieurs années, CanMEDS joue un rôle dans la formation et l'évaluation des médecins durant la résidence. Le nouveau consortium s'est engagé à intégrer les valeurs CanMEDS à l'ensemble de la formation et de la carrière des médecins : de la formation prédoctorale, à l'école de médecine, à l'apprentissage à vie dans la pratique », a affirmé le Dr Andrew Padmos, FRCPC, FACP, directeur général du Collège royal. « Chaque organisation membre s'est engagée à utiliser le référentiel CanMEDS dans son domaine d'activité. Il s'agit d'un grand pas en avant pour la profession. »

Dans le référentiel CanMEDS, les nombreuses compétences d'un médecin sont structurées en fonction de sept rôles différents : expert médical, communicateur, collaborateur, leader, promoteur de la santé, érudit et professionnel. Depuis 25 ans, de nombreuses organisations au Canada et à l'étranger utilisent des aspects du modèle CanMEDS. Le consortium favorisera une adoption plus systématique et coordonnée dans l'ensemble du pays.

« Pour nous, le nouveau consortium est une excellente façon de favoriser l'utilisation du référentiel CanMEDS en médecine familiale et dans toutes les autres spécialités », s'est réjouie la Dre Francine Lemire, CCMF, FCMF, CAE, directrice générale et chef de la direction du CMFC. « Il contribuera à l'orientation du développement professionnel continu durant l'ensemble de la carrière des médecins, à la création de normes professionnelles plus cohérentes et à l'obtention de meilleurs résultats pour nos patients. »

L'adoption d'une approche cohérente de formation et d'évaluation accroîtra non seulement l'efficacité des organismes qui offrent la formation, mais aussi celle des médecins qui la reçoivent. Elle aidera aussi les ordres des médecins, qui surveillent le comportement professionnel des résidents et des médecins autorisés, à évaluer ceux-ci en fonction de points de référence communs.

« Le référentiel CanMEDS est au coeur de nos programmes de formation et l'AFMC est ravie de coprésider ce consortium de transformation », a confié la Dre Geneviève Moineau, FRCPC, présidente-directrice générale de l'AFMC. « La collaboration pancanadienne qui s'est établie afin de promouvoir le référentiel CanMEDS reflète à merveille notre engagement envers la formation des médecins et témoigne de notre responsabilité sociale envers les soins aux patients. »

Membres du consortium CanMEDS :

Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Collège des médecins de famille du Canada

Association des facultés de médecine du Canada

Fédération d'étudiants en médecine du Canada

Association médicale canadienne

Association canadienne de protection médicale

Institut canadien pour la sécurité des patients

Collège des médecins du Québec

Fédération médicale étudiante du Québec

Fédération des ordres des médecins du Canada

Fédération des médecins résidents du Québec

Conseil médical du Canada

Médecins résidents du Canada

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (Collège royal) est l'organisme national sans but lucratif responsable de la formation médicale des spécialistes au Canada qui établit des normes élevées en formation médicale postdoctorale et en développement professionnel continu. En collaboration avec des organisations de la santé et des organismes gouvernementaux, le Collège royal participe également à l'élaboration de politiques de santé réfléchies au Canada.

Représentant plus de 35 000 membres d'un bout à l'autre du pays, le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) est l'organisme responsable de l'établissement des normes de formation et de certification des médecins de famille. Le CMFC examine et agréée les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice, ainsi qu'à leurs intérêts en matière d'apprentissage permanent. Il procède à l'agrément des programmes de résidence en médecine familiale dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il offre des programmes et des services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine familiale et défend les intérêts des médecins de famille et la spécialité de médecine familiale.

L'Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) représente les 17 facultés de médecine du pays et constitue la voix nationale de la médecine en milieu universitaire. Notre organisation a été fondée en 1943 et vise à offrir du soutien individuel et collectif aux écoles de médecine du Canada grâce à la promotion de l'éducation médicale, de la recherche et des soins cliniques.

SOURCE Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 08:00 et diffusé par :