Hamilton et l'ACEI conjuguent leurs efforts pour mesurer la performance d'Internet à l'échelle de la ville

Les résultats orienteront les politiques et les programmes de telle sorte que tous ceux et toutes celles qui y vivent puissent accéder à l'économie fondée sur Internet à large bande.

HAMILTON, ON, le 22 févr. 2017 /CNW/ - La Ville de Hamilton a établi un partenariat avec l'Autorité canadienne des enregistrements Internet (ACEI) afin de lancer un test de performance Internet à l'échelle de son territoire. Les résidentes et les résidents ont la possibilité de recourir au test dans le but de connaître avec plus de précision la vitesse et la qualité de leur connexion Internet. Il s'agit d'un test en externalisation ouverte, ce qui signifie qu'il permet d'obtenir des données de meilleure qualité grâce à une participation élargie. Le gouvernement municipal et les leaders locaux d'Internet utilisent les données ainsi recueillies dans l'ensemble de la ville afin de créer un profil exhaustif de l'accès à large bande entre les limites territoriales de Hamilton. Ce faisant, ils seront en mesure de corriger toute iniquité ainsi recensée.

La Ville de Hamilton invite tant les particuliers que les entreprises à mettre à l'épreuve leur connexion au https://performance.cira.ca/Hamilton.

Points essentiels

Alors que Hamilton prépare son avenir numérique, le gouvernement municipal concentre ses énergies sur l'établissement de « l'équité numérique ». Il s'agit de l'accès équitable aux outils, aux ressources et aux services numériques ainsi qu'aux possibilités qu'ils offrent afin d'augmenter les connaissances et les compétences numériques ainsi que la sensibilisation en la matière chez la population.

Le test de performance Internet procurera au Mayor's Intelligent Community Forum Task Force (en anglais) les données qu'il lui faut pour poursuivre ses objectifs, y compris : Examiner et évaluer l'infrastructure des TI en place à Hamilton; Élaborer une stratégie numérique appuyée par un plan d'action visant l'ensemble de la ville; Améliorer les points forts et les actifs dans le cadre des indicateurs de l'Intelligent Community Forum (ICF) (en anglais).

Tant les entreprises que les particuliers sont invités à recourir au test de performance Internet pour être au fait de la qualité de leur connexion (que ce soit sur le plan de la vitesse, de la performance ou du respect des normes) ainsi qu'à utiliser ces renseignements pour déterminer s'ils disposent de la connectivité dont ils ont besoin.

En mesurant la connectivité à l'échelle de la ville, la méthode de l'ACEI sert à cartographier les secteurs où la connectivité est vigoureuse et les autres où risque de se dessiner un fossé numérique.

Le test de Hamilton est greffé à l'infrastructure du test de performance Internet de l'ACEI. Le programme municipal du test de performance Internet de l'ACEI permet aux municipalités de partout au pays de mettre à profit l'infrastructure de test de cette dernière pour en réaliser un fondé sur le protocole mondial normalisé du Measurement Lab (M-Lab).

Propos tenus par les porte-paroles :

« Alors que nous opérons la transition de l'économie industrielle à l'économie principalement numérique, nous tenons à faire en sorte que toute la population de Hamilton possède les compétences et les outils pour y participer de manière plus entière. Notre groupe de travail sur la communauté intelligente s'efforce d'atteindre ces objectifs. Nous espérons que les données issues de ce test mobiliseront encore davantage les leaders communautaires, les organismes sans but lucratif ainsi que les organismes publics et le secteur privé de sorte qu'ils unissent leurs efforts aux nôtres pour faire de Hamilton un chef de file numérique reconnu partout dans le monde. » ? Fred Eisenberger, maire de Hamilton

« La Ville de Hamilton comprend pleinement l'importance de l'infrastructure à large bande pour la pérennité de son bien-être économique. En 2016, Hamilton a compté parmi les communautés Smart21 désignées à ce titre par l'ICF, et son objectif avoué consiste à se hisser parmi les sept premières places de ce classement d'ici 2020. Le test de performance Internet procurera à la Ville de Hamilton les données qui l'aideront à atteindre ses objectifs. De fait, elles permettront de déterminer l'état de préparation de l'infrastructure à large bande de la municipalité, tout comme l'état de santé des connexions Internet des particuliers. C'est ainsi que tous prospéreront dans l'économie numérique. » ? Dave Chiswell, vice?président ? développement de produits à l'ACEI

Ressources complémentaires

Mettez votre connexion Internet à l'épreuve dès aujourd'hui au http://performance.cira.ca/hamilton.

Pour obtenir plus de renseignements sur les travaux réalisés par l'ACEI dans le but d'aider les municipalités canadiennes à combler leurs besoins en matière de mesure d'Internet, veuillez visiter le http://performance.cira.ca.

