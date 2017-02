Convocation - Grève des avocats et notaires de l'État québécois : manifestation de solidarité







QUÉBEC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Devant l'impasse qui règne toujours dans les négociations, les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) tiendra une manifestation de solidarité simultanément à Québec et à Montréal. Les membres de LANEQ seront accompagnés par de nombreux groupes ayant offert leur appui au cours des 17 dernières semaines de grève.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Manifestation de solidarité de LANEQ

QUAND :

Le mercredi 22 février 2017

12 h 15 - Début des manifestations

12 h 30 - Allocutions de porte-paroles et représentants

À QUÉBEC :

Devant les bureaux du président du Conseil du trésor

875, Grande Allée Est

Québec (Québec) G1R 5R8

À MONTRÉAL :

À l'intersection de la rue Saint-Antoine Ouest et de la place Jean-Paul Riopelle

380, rue Saint-Antoine Ouest

Montréal (Québec) H2Y 3X7

Rappelons que les avocats et notaires de la fonction publique québécoise et de l'Agence du revenu du Québec sont en grève générale illimitée depuis le 24 octobre 2016. Leurs demandes portent principalement sur la réforme de leur mode de négociation, sur la base de leur rôle particulier et de leur indépendance de fonction. Sur le plan monétaire, ils réclament la parité de traitement avec ce qui a été accordé aux procureurs aux poursuites criminelles et pénales par le gouvernement et l'Assemblée nationale.

Les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) regroupe plus de 1 100 avocats et notaires répartis dans l'ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec. Sa mission est de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres, notamment par la négociation de leurs conditions de travail. Au service de l'intérêt public, l'avocat ou le notaire de l'État participe à la représentation du gouvernement auprès de tribunaux civils, administratifs et pénaux, en plus d'agir comme conseiller juridique et légiste auprès des ministres et présidents d'organismes.

SOURCE Les avocats et notaires de l'État québécois

