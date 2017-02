/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Résultats records en 95 ans pour La Coop fédérée/







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Coop fédérée tiendra sa 95e assemblée générale annuelle les 22 et 23 février prochains, au Centre des congrès de Québec. Elle y dévoilera ses résultats financiers records et exposera sa stratégie de positionnement dans un marché en mutation.

Il y aura une conférence de presse le 23 février à midi à la salle 202 du Centre des congrès de Québec. MM. Ghislain Gervais, président, Gaétan Desroches, chef de la direction, et Paul Noiseux, chef des finances, présenteront en détail les résultats par secteur ainsi que leur vision de croissance pour faire face aux défis de l'industrie agroalimentaire.

Seront également sur place pour des entrevues MM. Réjean Nadeau, PDG d'Olymel, Pascal Houle, chef de la direction de Groupe BMR, et Sébastien Léveillé, vice-président exécutif de la division agricole de La Coop fédérée.

La Coop fédérée est le 1er groupe agroalimentaire au Québec et la seule coopérative agricole pancanadienne. Elle regroupe 90 000 membres et emploie plus de 12 000 personnes dans ses trois divisions : Olymel S.E.C. (Olymel, Flamingo et Lafleur), la Division agricole (La Coop et Elite) et Groupe BMR (BMR, Unimat, Agrizone et Potvin & Bouchard). Elle est le 16e plus important employeur au Québec et a rejoint le rang des Employeurs de choix Aon au Canada en 2016.

Aide-mémoire :

Conférence de presse, jeudi le 23 février 2017 à midi

Salle 202, Centre des congrès de Québec, situé au 900, boulevard René-Lévesque E, Québec

