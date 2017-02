Les 1er et 2 mars, China Connect et ses 40 speakers décrypteront les dernières tendances conso, digitale et tech chinoises à l'ère de la data







PARIS, February 22, 2017 /PRNewswire/ --

Alibaba, Qihoo360, nice, Live.me, Secoo, Chinaccelerator, DS Automobiles...comptent parmi les speakers de la 7ème édition

eule conférence européenne dédiée au marketing digital et mobile, aux dernières tendances conso et à l'innovation technologique chinois, China Connect décrypte chaque année l'écosystème chinois à Paris, avec une quarantaine de top managers directement issus de cet écosystème.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/470756/China_Connect.jpg )



A travers ce thème, Laure de Carayon, fondatrice et CEO, entend « donner les clés d'une société dont les comportements et usages, toujours plus pionniers, se structurent et conjointement évoluent et se diversifient à vitesse grand V ».

Des comportements qu'il est crucial de comprendre, notamment pour faire exister et gagner sa marque sur le premier marché mondial, toujours plus complexe et compétitif, mais également pour prendre un temps d'avance sur les prochaines innovations gagnantes et potentiellement disruptives.

Fidèle à sa réputation de « défricheur » (LeEco, Baidu, Yihaodian, Meilishuo, eHang, Shangpin, etc), China Connect fera de nouveau venir pour la première fois à Paris des acteurs à suivre sur des marchés en forte croissance :

nice , « l'Instagram chinois », l'une des « licornes » chinoises ;

, « l'Instagram chinois », l'une des « licornes » chinoises ; Live.me , plateforme de live stream de l'éditeur leader de services et applications mobiles Cheetah Mobile, classé dans le Top 30 des Chinese Global Brand Builders 2017 de BrandZ ;

, plateforme de live stream de l'éditeur leader de services et applications mobiles Cheetah Mobile, classé dans le Top 30 des Chinese Global Brand Builders 2017 de BrandZ ; Qihoo360 , 2 ème moteur de recherche chinois après Baidu ;

, 2 moteur de recherche chinois après Baidu ; Secoo , place de marché montante pour le luxe, illustre l'émergence des niches ;

, place de marché montante pour le luxe, illustre l'émergence des niches ; Chinaccelerator : l'un des plus grands accélérateurs en Chine.

: l'un des plus grands accélérateurs en Chine. Alipay : 1ère solution de paiement mobile chinois, veut faciliter l'expérience d'achat de ses touristes.

Des experts :

Linkluence : comment l'écoute du web social révolutionne la façon dont les grands groupes font du marketing, le rôle croissant des influenceurs, etc. ;

: comment l'écoute du web social révolutionne la façon dont les grands groupes font du marketing, le rôle croissant des influenceurs, etc. ; Splio : à quel point la Chine modèle le marché du retail de demain ;

: à quel point la Chine modèle le marché du retail de demain ; Saatchi & Saatchi : se développer via des places de marché ou son propre site e-commerce.

: se développer via des places de marché ou son propre site e-commerce. China Cache : optimiser la performance de son site en Chine

Ainsi que des acteurs occidentaux prêts à partager leur expérience du marché chinois :

DS Automobiles , qui vend désormais ses voitures via une application et intègre WeChat dans sa relation client, décrira le client chinois et ses comportements d'achat ;

, qui vend désormais ses voitures via une application et intègre WeChat dans sa relation client, décrira le client chinois et ses comportements d'achat ; Manufacture Roger Dubuis , qui hyperlocalise son marketing pour toucher les « très-riches » ;

qui hyperlocalise son marketing pour toucher les « très-riches » ; Feelunique , qui a doublé ses ventes trimestrielles sur le web après avoir lancé son site Internet en chinois ;

qui a doublé ses ventes trimestrielles sur le web après avoir lancé son site Internet en chinois ; Danone , avec l'usage des insights du web social pour mener sa transformation ;

, avec l'usage des insights du web social pour mener sa transformation ; Moleskine, qui réussit une formidable percée malgré un produit facile à contrefaire, grâce à l'expérience client et son usage des réseaux sociaux.

RDV les 1er et 2 mars 2017

Maison de la Chimie (Paris 7ème)

Teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nhbzHrGyBsY

A propos de China Connect : Depuis 2011, China Connect est le seul RDV à réunir pendant 48h à Paris une quarantaine de speakers venus de Chine et du monde entier autour du marketing digital et mobile, des tendances conso et de la tech chinois. Chaque année, Laure de Carayon, sa fondatrice, défriche les dernières tendances de ce marché et invite les personnalités qui font ou sont au coeur de cette industrie à les décrypter et apporter leur vision. Ces speakers y échangent sous forme de conférences et ateliers et rencontrent les professionnels souhaitant développer et accélérer leur business avec la Chine.

http://www.chinaconnect.fr

https://twitter.com/chinaconnecteu

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 07:08 et diffusé par :