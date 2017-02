MétéoMédia vous présente le bulletin Prévisions allergies en partenariat avec FLONASE® Soulagement des allergies







Toute personne souffrant d'allergies saisonnières peut maintenant compter sur une nouvelle ressource fournissant tous les renseignements quant à la présence de pollen, de moisissures et en ce qui a trait à la qualité de l'air

OAKVILLE, ON, le 22 févr. 2017 /CNW/ - MétéoMédia et le réseau The Weather Network, son homologue anglais, ont annoncé aujourd'hui le lancement de leur bulletin Prévisions allergies en partenariat avec FLONASE® Soulagement des allergies. Récemment lancé sur le marché canadien, Flonase est le seul et unique vaporisateur nasal sans prescription, conseillé pour le soulagement des symptômes oculaires et nasaux reliés aux allergies.1,2 Tout d'abord lancées en Colombie-Britannique où les allergies saisonnières débutent traditionnellement en février, les Prévisions allergies seront mises à la disposition de tous les Canadiens durant le mois de mars, au moment même où les allergies saisonnières commencent à se manifester avec la météo printanière. Pour 25 % des Canadiens aux prises avec les allergies saisonnières,3 les Prévisions allergies fournissent des renseignements précieux et en temps réel sur les valeurs seuils relatives aux moisissures, au pollen et à la qualité de l'air.

« Le bulletin Prévisions allergies fournit aux personnes souffrant d'allergies les renseignements requis à partir d'un seul endroit, qu'elles soient à la maison ou à l'extérieur », précise Martin Bélanger, directeur, Produits et contenu au sein de MétéoMédia et The Weather Network. « Les graphiques de visualisation et la légende détaillée sont complets et aideront nos usagers à profiter au maximum de leur journée. »

La météo joue un rôle important sur la façon dont se manifestent les allergies. De plus, les conditions météorologiques peuvent affecter la propagation des allergènes tels que le pollen et la moisissure qui déclenchent les symptômes d'allergies. C'est pourquoi FLONASE® Soulagement des allergies et MétéoMédia s'allient pour aider les Canadiens - une collaboration tout à fait opportune qui sensibilisera les personnes souffrant d'allergies à l'impact des conditions météorologiques changeantes et les aidera quant à la gestion de leurs symptômes.

Le bulletin Prévisions allergies, que vous trouverez en cliquant sur les liens suivants : theweathernetwork.com, meteomedia.com et Flonase.ca, permet d'avoir un aperçu visuel quant aux renseignements quotidiens reliés au pollen, à la moisissure et à la qualité de l'air, et ce, à partir de quelque 11 000 endroits aux quatre coins du Canada. Afin d'aider les Canadiens à comprendre les risques associés aux symptômes d'allergie, des indicateurs de la qualité de l'air révèleront une cote variant d'un risque faible, moyen ou élevé. Les valeurs seuils relatives au pollen et à la moisissure comprendront à la fois les taux du jour courant et des taux prévisionnels, c'est-à-dire pour les 48 prochaines heures. Ces taux varieront de bas, moyen, élevé à très élevé.

« Nous savons que pour les Canadiens qui souffrent d'allergies, leurs symptômes sont une véritable source de frustration. Un bulletin quotidien leur fournissant les renseignements qui leur permettent de planifier avec succès leur quotidien pour qu'ils puissent jouir davantage des activités qui leur tiennent à coeur est une manière fantastique de les aider, » selon Babita Bhattal, directrice du marketing au sein de GSK Soins de santé aux consommateurs. « FLONASE® Soulagement des allergies s'allie à MétéoMédia et The Weather Network afin de fournir aux Canadiens un moyen efficace d'aller de l'avant malgré leurs allergies. »

De plus, les réseaux MétéoMédia et The Weather Network publient des articles riches en renseignements éducatifs tout au long de la saison, lesquels traitent des allergies et de la façon dont la météo peut parfois influer sur la qualité de l'air ainsi que sur la propagation du pollen ou de la moisissure en suspension dans l'atmosphère.

Les Canadiens peuvent consulter theweathernetwork.com, meteomedia.com et Flonase.ca, des sites accessibles via l'ordinateur ou les appareils mobiles afin de visualiser le bulletin Prévisions allergies et en apprendre davantage sur les allergies saisonnières.

À propos de FLONASE® Soulagement des allergies

FLONASE® Soulagement des allergies est le seul et unique vaporisateur nasal offert sans prescription au Canada conseillé pour le soulagement des symptômes oculaires et nasaux causés par les allergènes saisonniers et annuels, y compris le pollen, la moisissure, la poussière et les animaux domestiques.4 Durant 24 heures, il fournit un soulagement des allergies sans somnolence pour ce qui est des éternuements, des démangeaisons du nez et de la gorge, du nez qui coule et qui pique, des yeux qui coulent, de la congestion nasale et des douleurs et pression des sinus.5,6 FLONASE® Soulagement des allergies est en vente libre aux pharmacies locales pour les adultes d'au moins 18 ans.7

À propos de Pelmorex Media inc.

Célébrant ses 27 ans, Pelmorex Media est la société mère de MétéoMédia, The Weather Network, ElTiempo.es et Wetterplus.de avec des opérations en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine, en Inde et en Australie. MétéoMédia et son homologue anglais, The Weather Network, sont les services météorologiques et d'information canadiens les plus populaires de la télé, du Web et des applications mobiles. Eltiempo est le plus important fournisseur d'informations multiplateformes sur la météo de l'Espagne. Pelmorex a également obtenu une licence d'exploitation du Système d'Agrégation et de Dissémination National d'Alertes (ADNA) du Canada, qui regroupe et distribue des messages d'urgence émis par les autorités gouvernementales autorisées.

À propos de GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs

GlaxoSmithKline Soins de santé aux consommateurs est l'une des plus importantes compagnies mondiales de produits de soins de santé offerts en vente libre. GlaxoSmithKline regroupe plus de 30 marques réputées dont Voltaren Emulgel®, Aquafresh®, Sensodyne®, et TUMS® - toutes des marques de commerce détenues et/ou sous licence par le groupe d'entreprises GlaxoSmithKline. Ces marques sont réputées dans plus de 100 pays disséminés aux quatre coins du globe, car elles démontrent toutes que la qualité est notre priorité, le tout étant garanti par la science. Elles s'inspirent des vrais désirs et besoins quotidiens de millions de gens aux quatre coins du globe qui se présentent dans les pharmacies, les supermarchés, les étalages de marchés, qui sont également présents en ligne, et qui choisissent nos produits d'abord et avant tout.

Nous visons à bâtir une entreprise mondiale et misons sur sa croissance. Nous la désignons comme étant une entreprise de produits de soins de santé à rotation rapide, qui se consacre aux soins de santé quotidiens avec toute l'expertise scientifique et les garanties de qualité exigées. Le monde moderne s'attend à ce que nous allions de l'avant rapidement et à ce que nous démontrions une juste compréhension du consommateur. Ces attentes guident nos actions au quotidien.

À propos de GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline, un chef de file mondial en recherche pharmaceutique et de soins de santé, se dévoue à améliorer la qualité de vie humaine en permettant aux consommateurs d'en faire davantage, de se sentir mieux et de vivre plus longtemps. Pour plus d'information concernant l'entreprise, visitez : http://www.gsk.com.

Références

____________________

1 Monographie Flonase® Soulagement des allergies. GSKCH. 26 août 2016.

2 Monographie Nasocort® Allergie 24H. Sanofi-Aventis Canada inc. 2 décembre 2013.

3 Keith P, et coll. The burden of allergic rhinitis (AR) in Canada: perspectives of physicians and patients. Allergy Asthma Clin Immunol. 2012; 8(1): 7.

4 Monographie Flonase® Soulagement des allergies. GSKCH. 26 août 2016.

5 Monographie Flonase® Soulagement des allergies. GSKCH. 26 août 2016.

6 Monographie Nasocort® Allergie 24H. Sanofi-Aventis Canada inc. 2 décembre 2013.

7 Monographie Flonase® Soulagement des allergies. GSKCH. 26 août 2016.

SOURCE The Weather Network

Communiqué envoyé le 22 février 2017 à 07:00 et diffusé par :