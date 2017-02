H&R Block Canada ne veut pas de votre argent







Contrairement aux autres concepteurs de logiciels, H&R Block souhaite que vous obteniez gratuitement ce qui vous revient de droit. C'est pourquoi il vous offre le meilleur logiciel de déclarations de revenus en ligne de l'industrie.

TORONTO, le 22 févr. 2017 /CNW/ - C'est à partir d'aujourd'hui que les Canadiens peuvent transmettre électroniquement leur déclaration de revenus pour 2016 à l'Agence du revenu du Canada (ARC), et H&R Block est prête à les aider à obtenir ce qui leur revient de droit grâce à son logiciel d'impôts en ligne gratuit. Vous avez bien lu, H&R Block souhaite que les Canadiens obtiennent gratuitement ce qui leur revient de droit.

« Il existe bien sûr d'autres façons de produire sa déclaration de revenus sur le marché, mais le logiciel d'impôts en ligne de H&R Block est la seule solution gratuite qui vous guide tout au long du processus pour que rien ne vous échappe, souligne Todd McCallum, vice-président, Solutions numériques à H&R Block Canada. Il s'agit du logiciel le plus facile à utiliser et l'option gratuite la plus complète du marché.»

H&R Block a conçu son logiciel d'impôts en ligne gratuit en se basant sur des essais auprès d'utilisateurs potentiels. Son approche personnalisée vous permet ainsi de remplir votre déclaration en toute confiance. Le logiciel vous guide pas à pas et vous pose des questions adaptées à votre situation. En quoi est-ce un avantage? Vous n'avez pas à rechercher vous-même les crédits auxquels vous avez droit ou les formulaires dont vous avez besoin. Le logiciel a été conçu pour traiter toutes les situations fiscales possibles, aussi complexes qu'elles soient, même si l'utilisateur ne s'y connaît pas en comptabilité. Et grâce à notre garantie de précision à 100 %, vous pouvez transmettre votre déclaration l'esprit tranquille.

Voici quelques avantages supplémentaires du logiciel d'impôts en ligne de H&R :

Un logiciel simple et gratuit : Nous ne le répéterons jamais assez. H&R Block vous propose le seul logiciel d'impôt gratuit qui simule un rendez-vous avec un fiscaliste et qui guide l'utilisateur pas à pas en fonction de sa situation personnelle.

Nous ne le répéterons jamais assez. H&R Block vous propose le seul logiciel d'impôt gratuit qui simule un rendez-vous avec un fiscaliste et qui guide l'utilisateur pas à pas en fonction de sa situation personnelle. Facilité de transfert : Le logiciel vous permet d'importer aisément des données d'un autre logiciel. Il n'y a donc aucun problème si vous avez utilisé un autre logiciel l'an dernier, vous pouvez transférer vos données en un seul clic.

Le logiciel vous permet d'importer aisément des données d'un autre logiciel. Il n'y a donc aucun problème si vous avez utilisé un autre logiciel l'an dernier, vous pouvez transférer vos données en un seul clic. Personnel et confidentiel : Notre logiciel est homologué IMPÔTNET, ce qui signifie que vous pourrez transmettre votre déclaration à l'ARC à partir de votre appareil. Vous recevez donc votre remboursement en à peine huit jours. Sans oublier qu'il est produit par H&R Block, une marque de confiance depuis longtemps en matière de déclaration fiscale.

Notre logiciel est homologué IMPÔTNET, ce qui signifie que vous pourrez transmettre votre déclaration à l'ARC à partir de votre appareil. Vous recevez donc votre remboursement en à peine huit jours. Sans oublier qu'il est produit par H&R Block, une marque de confiance depuis longtemps en matière de déclaration fiscale. Une solution polyvalente : Vous pouvez utiliser le logiciel sur différentes plateformes (ordinateur, tablette, téléphone intelligent) et pouvez également passer d'un appareil à l'autre sans problème.

Vous pouvez utiliser le logiciel sur différentes plateformes (ordinateur, tablette, téléphone intelligent) et pouvez également passer d'un appareil à l'autre sans problème. Téléchargement des feuillets de l'ARC et de Revenu Québec : Gagnez du temps et assurez-vous de l'exactitude des données de votre déclaration en y téléchargeant directement vos données.

Gagnez du temps et assurez-vous de l'exactitude des données de votre déclaration en y téléchargeant directement vos données. Obtenez ce qui vous revient de droit : Le Rembours-O-MètreMC vous permet de suivre en temps réel le montant de votre remboursement, il vérifie qu'il n'y a pas d'erreur et vous permet de les corriger, le cas échéant. De plus , sa précision est garantie à 100 %.

Aux Canadiens qui hésitent à produire leur déclaration de revenus seuls, H&R Block offre des services supplémentaires comme la révision par un expert. Visitez le www.hrblock.ca pour vous renseigner sur toutes les options offertes .

À propos de H&R Block Canada

Depuis plus de 50 ans, H&R Block Canada est le chef de file dans la préparation d'impôt au Canada. L'entreprise possède plus de 1 200 bureaux dans tout le pays et offre un logiciel d'impôt libre-service. Grâce à l'Académie fiscale, son programme de formation complet, l'entreprise forme ses experts et améliore constamment leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez le www.hrblock.ca/fr ou composez le 1-800-HRBLOCK.

