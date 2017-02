/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Lancement du festival Montréal joue/







5e édition du festival : plus de 200 activités du 25 février au 12 mars 2017

MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les Bibliothèques de Montréal, en collaboration avec le Groupe Banque TD invitent les représentants des médias au lancement du festival Montréal joue.

Montréal joue et ses partenaires entendent offrir pendant 16 jours plus de 200 activités et rendez-vous gratuits permettant de s'initier et de plonger dans l'univers du jeu sous toutes ses formes : jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle et plus encore.

DATE : Le mercredi 22 février 2017 à 10 h 30



LIEU : Bibliothèque Marc-Favreau 500, boul. Rosemont Montréal



QUI : Denis Coderre, maire de Montréal

Chantal Rossi, conseillère associée à la culture, au patrimoine et au design

Jean-François Provençal, humoriste et porte-parole

Les Bibliothèques de Montréal disposent d'un réseau de 45 bibliothèques situées dans les 19 arrondissements. Passionnément engagées dans les quartiers, les Bibliothèques de Montréal ont pour mission d'offrir à tous un accès gratuit à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et au loisir. Soutenues par une programmation audacieuse et des équipes dévouées, les Bibliothèques de Montréal constituent des destinations de choix où le visiteur expérimente la connaissance sous toutes ses formes.

