Nouvelles occasions de développement professionnel en ligne pour les enseignants avec le CADRE21

MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le CADRE21, qui célébrait sa première année d'existence en janvier, a bonifié son offre de badges numériques. Conçue pour les enseignants et les enseignantes désirant s'engager dans une démarche active de développement professionnel, la plateforme de formation continue du CADRE21 procure des occasions d'apprentissages personnalisés. Elle permet une reconnaissance efficace des compétences au moyen de badges numériques.

Les enseignants qui souhaitent poursuivre leur développement professionnel ont accès à huit sujets de formation, pour lesquels quatre niveaux de badges numériques sont offerts. Les sujets proposés sont :

Gestion de classe

classe Différenciation pédagogique

Écriture collaborative

Réseaux sociaux

Classe inversée

Ludification

Pensée design

Organisateurs graphiques

Développées par l'équipe du CADRE21 et des enseignants chevronnés, reconnus pour leur expertise, les badges numériques du CADRE21 visent à dynamiser l'enseignement pour accroître la motivation en classe et la réussite des élèves.

D'autres thèmes sont en développement et s'ajouteront à l'offre du CADRE21 au cours des prochains mois.

À propos du CADRE21

Le Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle, mieux connu sous le nom de CADRE21, a pour mission d'accompagner les intervenants francophones du monde de l'éducation - enseignantes et enseignants, personnel éducatif et cadres scolaires - dans leur réflexion, leur développement professionnel et leur veille sur les grands enjeux de l'éducation au 21e siècle. Les activités du CADRE21, véritable laboratoire d'innovation pédagogique et organisationnelle, s'appuient sur les données de la recherche et des meilleures pratiques éprouvées.

Pour découvrir les réalisations du CADRE21 au cours de sa première année d'existence, cliquez ici.

