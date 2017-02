Boralex clôture un financement de 33,4 M$ pour le parc éolien Port Ryerse







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Boralex Inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) annonce la clôture d'un financement visant le projet de parc éolien Port Ryerse en Ontario (Canada) pour un montant de 33,4 M$.

Le financement à long terme du parc éolien de 10 MW de Port Ryerse, situé sur des terres privées à l'est du hameau de Port Ryerse dans le comté de Norfolk en Ontario, est fourni par la DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (New York Branch). Le financement comprend une facilité de lettre de crédit de 2,0 M$ et une tranche à long terme de 31,4 M$. Cette dernière sera amortie à compter du 9 décembre 2016, date de la mise en service commerciale du projet, et ce, sur une période de 18 ans.

Le 7 février dernier, Boralex a acquis la totalité de la participation d'UDI Renewables Corporation dans le projet, représentant 25 % de Port Ryerse Wind Farm Limited Partnership, faisant maintenant de Boralex l'unique détenteur du projet.

Rappelons que le projet est doté d'un contrat d'achat d'électricité de 20 ans avec l'Independent Electricity System Operator (IESO) de l'Ontario.

Pour en apprendre davantage sur le parc éolien Port Ryerse, consultez le : www.boralex.com/projects/portryerse

