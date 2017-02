Faites de 2017 « l'année des voyages d'affaires » par Egencia et Sabre







Quatre conseils éclairés pour mieux satisfaire les voyageurs d'affaires sans se ruiner

BELLEVUE, Washington, SOUTHLAKE, Texas, le 22 février 2017 /CNW/ - Egencia, filiale d'Expedia, Inc. spécialisée dans les voyages d'affaires et Sabre Corporation, chef de file des technologies destinées au secteur du voyage mondial, ont publié aujourd'hui une analyse et des recommandations portant sur les moyens dont disposent les entreprises pour offrir un soutien à leurs employés mobiles, en privilégiant les avantages les plus appréciés et les politiques de voyage, le tout présenté dans un livre blanc commun intitulé « L'année des voyages d'affaires : quatre solutions pour offrir un soutien aux travailleurs mobiles en 2017 au moyen des données ».

Selon l'analyse des données recueillies par Sabre sur les réservations de vol, d'hôtel et de suppléments à l'échelle mondiale, les entreprises ont l'occasion d'accroître la satisfaction des voyageurs, notamment celle des travailleurs mobiles, sur plusieurs plans. La vie d'un voyageur d'affaires n'est pas toujours facile. En tenant compte de quelques-uns des conseils d'Egencia et de Sabre, fondés sur une analyse des données relatives au comportement des voyageurs en matière de réservation et au service des fournisseurs, les entreprises peuvent simplifier l'expérience de tous leurs grands voyageurs tout en ne modifiant que légèrement leur programme.

« On estime que la valeur des voyages d'affaires atteindra 1 600 milliards de dollars d'ici 20201, explique Rob Greyber, président d'Egencia. Historiquement, à mesure que les dépenses augmentent, les entreprises resserrent les conditions de leur politique de voyage. Egencia aide ses clients à favoriser la conformité, sans mandat et sans restrictions. Elle y arrive en se concentrant sur le voyageur d'affaires, en proposant des solutions qui guident la prise de décisions efficaces sans sacrifier le choix. »

« Les données marquent une nouvelle ère de la gestion actuelle des voyages, affirme Wade Jones, président par intérim de Sabre Travel Network. Les entreprises futées peuvent utiliser de toutes nouvelles façons les connaissances sur le voyage pour renforcer des programmes organisationnels tout en rendant les voyages plus productifs et en comblant les voyageurs. Auparavant, les entreprises centraient leurs efforts sur la conformité. L'approche stratégique, fondée sur les données actuelles, consiste à simplifier l'expérience de voyage en plaçant le voyageur d'affaires au premier plan. »

Dans le livre blanc, on présente aux gestionnaires des voyages d'affaires, en accordant une importance accrue à la satisfaction du voyageur d'affaires, des conseils sur la façon de répondre à ce besoin tout en gardant à l'oeil la diminution des coûts et le renforcement de la conformité.

Conseils pour satisfaire les voyageurs d'affaires

Posez les bases : Les petits changements dans les habitudes de voyage peuvent entraîner de grosses économies au cours d'une année - surtout si l'on tient compte de la date à laquelle le voyageur d'affaires effectue ses réservations. Dans leur plus récent rapport annuel sur l'état du secteur du transport aérien, Expedia et Airlines Reporting Corporation ont découvert que les meilleures aubaines sur le prix moyen d'un billet d'avion se trouvent au moins 21 jours avant la date de départ.

Les employés à rendement élevé d'aujourd'hui n'aspirent pas uniquement à une meilleure rémunération ou à une occasion de faire progresser leur carrière, ils veulent travailler pour une entreprise qui les aide à être plus productifs et qui leur offre un degré de flexibilité qui favorise la satisfaction et l'équilibre.

Les données de Sabre démontrent qu'il suffit de quelques mesures simples pour aider les employés à trouver le juste milieu entre rendement et bonheur. Il s'agit de changements progressifs et économiques que les entreprises peuvent mettre en place sans se ruiner. En intégrant des avantages et des suppléments de voyage à leurs programmes de voyage, les entreprises arriveront à instituer de nouvelles mesures axées sur les économies pour compenser l'investissement. Elles peuvent également réaliser plus d'économies en accroissant la visibilité et la surveillance des voyages d'affaires au sein de l'organisation.

Pour télécharger le livre blanc intitulé « L'année des voyages d'affaires : quatre solutions pour offrir un soutien aux travailleurs mobiles en 2017 au moyen des données », veuillez visiter : http://info.egencia.com/rs/945-FTY-162/images/WP_Egenica_Sabre_2017.pdf

[1] Les dépenses mondiales relatives aux voyages d'affaires ont dépassé la somme record de 1 200 G$ US en 2015, et atteindront 1 600 G$ d'ici 2020, GBTA.org, 11 juillet 2016.

[2] Étude sur la technologie dans les secteurs des affaires et du voyage d'Egencia®, 2016.

À propos d'Egencia



Egencia améliore les voyages d'affaires en proposant une expérience connectée et complète. Nous sommes à l'écoute des besoins des voyageurs d'affaires et leur offrons un soutien constant ainsi que des solutions invitantes et efficaces. Grâce aux rétroactions de ses clients et aux investissements technologiques de sa société mère, le groupe Expedia, Egencia rassemble tous les besoins des voyageurs (contenu, technologie, service et rapports) au même endroit. Egencia offre ses services dans plus de 65 pays. Pour communiquer avec Egencia, visitez www.egencia.com et suivez notre blogue à https://www.egencia.com/public/us/resources/

© Egencia, LLC, 2017. Tous droits réservés. Egencia et le logo Egencia sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Expedia, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. No CST 2029030-50; no CST 2083922-50.

À propos de Sabre



Sabre Corporation est le principal fournisseur de technologies destinées au secteur du voyage mondial. Le logiciel, les données ainsi que les solutions mobiles et de distribution de Sabre sont utilisés par des centaines de compagnies aériennes et des milliers d'hôtels pour la gestion d'activités essentielles, comme les réservations de passagers ou de clients, la gestion des revenus, les vols et la gestion du réseau et des équipes. Sabre exploite également un important marché du voyage mondial, qui traite plus de 120 M$ US dépensés annuellement en voyage mondial en mettant en contact des acheteurs et des fournisseurs. Sabre, dont le siège social se trouve à Southlake, au Texas, offre ses services des clients dans plus de 160 pays à travers le monde.

