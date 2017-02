UPS a remis plus de 2 millions de dollars aux collectivités canadiennes







Plus de 1,2 million de dollars en dons à Centraide United Way Canada.

Plus de 590 000 $ en dons versés par la Fondation UPS.

Plus de 173 000 $ en dons à la FRDJ au Canada .

100 000 $ en dons à plus de 160 organismes de bienfaisance.

Plus de 105 000 heures de bénévolat effectuées par les employés d'UPS et leurs familles.

401 jeunes adultes ont pris part aux séances de conduite sécuritaire du programme UPS Road Code.

MISSISSAUGA, ON, le 22 févr. 2017 /CNW/ - UPS® a versé plus de 2 millions de dollars canadiens à des organismes caritatifs au Canada en 2016, poursuivant son engagement de longue date en matière de soutien des collectivités. UPS Canada a notamment remis plus de 1,2 million de dollars à Centraide United Way Canada, avec qui elle entretient une relation depuis maintenant 30 ans. Cette contribution est le fruit de la mobilisation des employés et d'événements commandités par l'entreprise, notamment les quatre activités de tir d'avion « Pulling for U » qui se sont tenues à Toronto, Hamilton, Vancouver et Calgary.

En 2016, la Fondation UPS a versé un total de 590 000 $ à des organismes qui accordent une attention particulière à la promotion de la diversité, à la sécurité des collectivités, à la durabilité de l'environnement et à l'efficacité des organismes à but non lucratif. UPS Canada a également remis plus de 100 000 $ en dons à plus de 160 organismes de bienfaisance au pays. Ce sont les employés qui recommandent des organismes auprès desquels ils ont effectué du bénévolat (minimum de 50 heures) aux fins d'obtention d'un don. Par ailleurs, 1 700 employés d'UPS au Canada ont participé à la Marche pour la guérison du diabète Telus au profit de la FRDJ et récolté plus de 173 000 $.

« UPS est fière de soutenir différents organismes caritatifs pour apporter des changements significatifs qui permettent d'améliorer à long terme la qualité de vie dans les collectivités canadiennes », a déclaré Christoph Atz, président d'UPS Canada. « Il est rassurant et inspirant de savoir que nos employés contribuent à la création d'une plateforme de renforcement de la résilience des collectivités par l'entremise des relations qu'ils bâtissent. »

Des initiatives de bénévolat organisées par UPS ont permis de mobiliser des employés partout au Canada afin qu'ils participent à des activités bénévoles. Faisant preuve d'un dévouement exemplaire en 2016, les employés d'UPS et leurs familles ont consacré plus de 105 000 heures de bénévolat à des organismes caritatifs et planté plus de 2 600 arbres. À l'échelle mondiale, 2,7 millions d'heures de bénévolat ont été investies l'an dernier, un sommet pour l'entreprise. UPS est en voie de réaliser son engagement de contribuer 20 millions d'heures de bénévolat d'ici la fin de l'année 2020.

Le partenariat d'UPS avec les Repaires jeunesse du Canada (RJC), un des organismes à avoir reçu un soutien en 2016, remonte à 2010. Depuis, la Fondation UPS a remis aux RJC des dons totalisant plus de 850 000 $.

Le programme UPS Road Code® est une initiative mondiale de sécurité routière qui permet à UPS de partager son expertise en matière de conduite préventive bénévolement dans plusieurs RJC. Le programme doit son succès en grande partie aux livreurs d'UPS qui s'occupent du programme et donnent la formation pratique. En comptant les 401 jeunes adultes qui ont pris part aux séances de conduite sécuritaire du programme l'an dernier, c'est maintenant plus de 1 300 personnes qui ont participé au programme depuis son lancement au Canada.

Les livreurs d'UPS comptent parmi les conducteurs les plus prudents sur les routes. En effet, leur moyenne d'accidents d'automobiles est de moins de six accidents par 100 000 heures de travail en 2016. L'engagement de l'entreprise envers la sécurité se reflète également dans la fréquence des accidents ayant entraîné un arrêt de travail pour ses 12 000 employés au Canada, soit moins de une blessure par 200 000 heures travaillées en 2016. La formation continue en matière de sécurité proposée aux employés, y compris une communication quotidienne avant le début du quart de travail, permet de faire de la sécurité une priorité pour tous les employés.

De plus, les livreurs d'UPS n'ayant été impliqués dans aucun accident évitable pendant une période de 25 ans sont intronisés au prestigieux Cercle d'honneur d'UPS. En 2016, 27 livreurs ont été intronisés au Cercle d'honneur, qui compte désormais 137 membres au Canada. À l'échelle internationale, plus de 9 300 livreurs membres du Cercle d'honneur ont parcouru plus de 22,5 milliards de kilomètres et comptent plus de 266 554 années de conduite préventive durant l'ensemble de leur carrière.

« Nos résultats de calibre mondial sur le plan de la sécurité s'expliquent par l'importance que nous accordons à nos programmes de formation continue et par le souci du détail dont font preuve nos employés », a affirmé Christoph Atz. « La sécurité n'est pas simplement une bonne habitude, c'est une des valeurs de base d'UPS et de ses employés. »

Pour en savoir plus sur les initiatives philanthropiques et bénévoles d'UPS, rendez-vous au www.UPS.com/Foundation (en anglais).



