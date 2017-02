Airbiquity présentera la solution novatrice de gestion de données et de logiciels pour véhicule connecté au Mobile World Congress de 2017







SEATTLE, 22 février 2017 /PRNewswire/ -- Airbiquity, un chef de file mondial de services pour véhicules connectés, présentera sa solution de gestion des données et de logiciels par liaison radio (over-the-air, OTA) au Mobile World Congress de 2017, le plus grand congrès mondial axé sur le mobile qui se tiendra du 27 février au 2 mars à Barcelone en Espagne. Au cours de l'événement de cinq jours, Airbiquity démontrera une capacité de livraison de services de pointe pour les véhicules connectés qui permet aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de première catégorie d'orchestrer et d'automatiser à distance les mises à jour de logiciels du bloc de commande multi-électronique (ECU) du véhicule et d'effectuer la collecte de données (à l'échelle) à partir du nuage.

Selon IHS, l'OTA devrait offrir des avantages financiers considérables pour l'industrie automobile dans les années à venir avec des économies de coûts globales pour l'atténuation des rappels des logiciels et la cybersécurité qui devrait passer de 2,7 milliards USD en 2015 à plus de 35 milliards USD en 2022. L'utilisation de cette technologie se traduira également par des délais de réponse plus rapides pour la conformité des rappels et la cybersécurité. Elle éliminera aussi la nécessité pour les consommateurs de devoir amener la voiture chez les concessionnaires pour les mises à jour du logiciel et elle offrira des performances d'après-vente ainsi que des améliorations de fonctionnalités contribuant à la satisfaction de la clientèle.

La solution de gestion des données et des logiciels de multiple ECU d'Airbiquity est bien positionnée pour aider à offrir ces avantages avec des fonctionnalités automobiles de qualité telles que des véhicules très raffinés et le ciblage des dispositifs, le contrôle discret des politiques et de la confidentialité, les notifications de consommateur personnalisables, les rapports sur l'approbation de la campagne et la communication des résultats et une variété des options d'hébergement. Airbiquity démontrera l'intégration des processeurs de la télématique et de la connectivité de STMicroelectronics (ST), un leader mondial des semi-conducteurs. Les deux sociétés ont uni leurs forces pour intégrer la capacité de livraison de services d'OTA d'Airbiquity avec le nouveau tableau d'évaluation (EVB) du processeur télématique Telemaco3 de ST agissant comme une passerelle OTA automobile sécurisée et sûre.

Airbiquity se trouve dans la zone de conduite intelligente (Smart Driving) de l'exposition ST au Mobile World Congress :

Quand ? 27 février au 2 mars 2017

Quoi ? Démonstrations de gestion de données et de logiciels par liaison radio (OTA)

Où ? Salle d'exposition de STMicroelectronics : Hall 7, stand 7A61, zone conduite intelligente (Smart Driving)

Qui ?

David Jumpa , directeur général du financement, Airbiquity

, directeur général du financement, Airbiquity Georg Mueller , vice-président des ventes européennes, Airbiquity

Pour obtenir plus d'informations sur la solution de mises à jour logicielles OTA multiple ECU d'Airbiquity-ST ou pour organiser une démonstration en personne au Mobile World Congress de 2017, contactez sales@airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial dans le secteur des services pour véhicules connectés, et un pionnier du développement et de la conception de technologies télématiques automobiles. À la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreotm, la plateforme en nuage la plus avancée du secteur pour la fourniture de services destinés aux véhicules connectés, et prend en charge les cas d'utilisation les plus courants, tels que la gestion des données et des mises à jour logicielles par liaison radio (OTA, Over-The-Air). En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile déploient des services pour véhicules connectés à la fois évolutifs, fiables et gérables qui répondent aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde en matière de sécurité, de divertissements et de facilité d'utilisation. Pour en savoir sur Airbiquity, visitez www.airbiquity.com ou joignez la discussion sur @airbiquity. Airbiquity est une marque commerciale d'Airbiquity Inc.

