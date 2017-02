Grève des avocats et des notaires de l'État québécois - La FAE demande au gouvernement de négocier de bonne foi







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors que les avocats et notaires de l'État québécois (LANEQ) sont en grève pour la 17e semaine, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) soutient le combat légitime de ces travailleuses et travailleurs pour de meilleures conditions de travail. Elle demande au gouvernement du Québec de négocier de bonne foi avec LANEQ, dont les membres contribuent à la bonne administration de la justice québécoise et à la protection du public.

La FAE, qui représente plus de 70 % de femmes travaillant pour la fonction publique, se sent particulièrement interpellée par ce conflit de travail. Non seulement LANEQ représente 67 % de femmes, mais ses membres sont aussi des fonctionnaires qui doivent négocier avec un gouvernement qui fait perdurer inutilement un conflit. Au fil des semaines, la FAE a observé de nombreuses similitudes avec la dernière négociation de ses membres, qui s'est terminée il y a moins d'un an : des pourparlers qui tournent en rond et qui s'éternisent, l'utilisation erronée d'informations par la partie patronale ainsi que la diffusion d'informations biaisées aux médias, et l'intransigeance du gouvernement libéral de Philippe Couillard.

« La Fédération autonome de l'enseignement tient à souligner le courage et la détermination historique dont les 1100 membres de LANEQ font preuve depuis 17 semaines maintenant. L'unité qu'ils manifestent est exemplaire. Nous saluons leur solidarité et leur persévérance dans la défense de leurs intérêts », déclare Sylvain Mallette, président de la FAE.

À toutes les personnes souhaitant aussi manifester leur solidarité aux avocats et notaires de l'État québécois, sachez que LANEQ organise deux grands rassemblements aujourd'hui à 12 h 15, à Québec et à Montréal, devant les bureaux du Conseil du trésor. Pour plus de détails, visitez le www.laneq.org.

La FAE regroupe huit syndicats qui représentent quelque 34 000 enseignantes et enseignants (le tiers du personnel enseignant au Québec) du préscolaire, du primaire, du secondaire, du milieu carcéral, de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que les 900 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE).

