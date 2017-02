Avis aux médias - Banque de terres - Dévoilement officiel des jumelages et Séjour exploratoire agricole







WINDSOR, QC, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Banque de terres Val-Saint-François et Place aux jeunes en région sont très heureux de vous inviter à la conférence de presse de leur deuxième édition du Séjour exploratoire agricole. Cet événement aura lieu le vendredi 24 février 2017 à 17 h au Domaine Lac Brompton, situé au 430, route 222 à Saint-Denis-de-Brompton.

La soirée commencera par une conférence de presse et par le dévoilement officiel des jumelages effectués par Banque de terres en 2016. Après quoi, un réseautage suivra entre les participants, les acteurs politiques, économiques et agroalimentaires du milieu. De plus, plusieurs producteurs et transformateurs de la région seront présents pour vous en mettre plein la vue... et la bouche!

Ce Séjour exploratoire agricole, rendu possible par la participation financière du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et d'Emploi-Québec, vise à favoriser et à soutenir l'établissement, le démarrage, le maintien, le développement et le transfert des entreprises agricoles et agroalimentaires de la région.

La vingtaine de participants attendue pour ce séjour aura la chance, sur une période de trois jours, de connaître davantage la MRC du Val-Saint-François d'un point de vue agricole, économique, social et culturel, de participer à quatre formations destinées à les outiller pour leurs projets d'avenir ainsi que de rencontrer des agriculteurs et des propriétaires à la recherche d'une relève agricole compatible avec eux.

Venez rencontrer une relève inspirante et dynamique provenant des quatre coins du Québec. Projets innovants et inédits à découvrir!

Objet : 5 à 7 médiatique du Séjour exploratoire agricole Date : Vendredi 24 février 2017 Heure : 17 h Lieu : Domaine Lac Brompton (430, route 222, Saint-Denis-de-Brompton (Québec) J0B 2P0)

