Forbes Travel Guide dévoile son classement 2017 des meilleurs établissements du monde

Cette année, 175 hôtels à travers le monde se sont vus décernés les cinq étoiles tant convoitées; 38 nouveaux hôtels ont reçu les hautes distinctions pour la première fois.

Comptant 20 nouvelles destinations, le groupe de lauréats étant le plus large et le plus divers que jamais, les récompenses poursuivant l'expansion mondiale atteignent l'Australie et le Pacifique

Bali se démarque comme une destination de luxe recherchée avec trois hôtels cinq étoiles, 10 hôtels quatre étoiles et trois hôtels recommandés; deux hôtels internationaux se méritent six distinctions cinq étoiles, un nouveau record

ATLANTA, 22 février 2017 /CNW/ - Forbes Travel Guide a dévoilé aujourd'hui son 59e classement par étoiles des établissements dans le monde entier, triés sur le volet, une approche qui reconnaît les meilleurs et récompense un service courtois et personnalisé.

Pour 2017, les lauréats comprennent 22 nouveaux hôtels cinq étoiles, 76 nouveaux hôtels quatre étoiles et 83 nouveaux hôtels dans la catégorie Recommandés. Parmi les autres primo-lauréats se trouvent sept restaurants cinq étoiles, 13 restaurants quatre étoiles et 12 restaurants recommandés. La liste honore également neuf nouveaux spas cinq étoiles et 35 nouveaux spas quatre étoiles. Pour voir la liste complète des lauréats, cliquez ici.

Forbes Travel Guide, poursuivant sa couverture mondiale, classe maintenant des établissements dans 42 pays d'Amériques, d'Europe et d'Asie-Pacifique, et entend ajouter le Moyen-Orient et l'Afrique en vue de son évaluation 2018. Pour 2017, parmi les destinations internationales nouvellement ajoutées figurent Bali, Barcelone, Bogota, Budapest, Carthagène, Kildare (Irlande), Dublin, Kyoto, Lima, Lisbonne, Manille, Melbourne, Monte Carlo, Munich, Osaka, Santiago, Séoul, Saint-Tropez, Sydney, Venise et Zurich.

« Les établissements étoilés de cette année -- le groupe le plus large et le plus international de l'histoire de l'entreprise -- ont satisfait à une norme d'excellence impeccable en matière d'hospitalité, en fidélité à notre mission de contribuer positivement à l'industrie touristique internationale ainsi qu'à l'expérience hôtelière individuelle », a déclaré Gerard J. Inzerillo, directeur général de Forbes Travel Guide. « Nous sommes ravis de reconnaître les lauréats étoilés de 2017, un ensemble exceptionnel d'hôtels, de restaurants et de spas qui se distinguent par leur culture de service exemplaire. Dans un cyberenvironnement caractérisé par la confusion et l'encombrement, Forbes Travel Guide est la source d'informations la plus fiable pour les clients qui souhaitent prendre des décisions judicieuses », a ajouté M. Inzerillo. « Nous sommes fiers de féliciter tous les établissements qui ont affirmé ainsi leur dévouement envers leurs clients et leurs employés. »

Pour saluer les lauréats de cette année, les établissements étoilés sont invités par Forbes Travel Guide à la célébration des étoiles qui aura lieu à New York, le 2 mars. Les participants apprécieront un choix de plats préparés par des chefs primés et des légendes du monde culinaire international, notamment José Garces, Amada; Christian Pratsch, Asiate; Daniel Boulud, Daniel; Mario Batali et Joe et Lidia Bastianich, Del Posto; Jean-Georges Vongerichten, Jean-Georges; Geoffrey Zakarian, The Lambs Club; et Michael White, Vaucluse.

FAITS SAILLANTS, TENDANCES ET FAITS DIVERS 2017

Parlons chiffres Parmi les gagnants, 1 464 au total, figurent 175 hôtels cinq étoiles, 478 hôtels quatre étoiles et 237 hôtels recommandés. Dans l'ensemble, 62 restaurants cinq étoiles, 176 quatre étoiles et 73 recommandés ont reçu des distinctions. Dans la catégorie spas, 56 établissements cinq étoiles et 207 quatre étoiles ont mérité des distinctions.



Beauté dans la diversité

Bien que la liste des lauréats 2017 soit la plus diversifiée en termes de taille, d'emplacement et de style, un thème global unificateur est que chaque établissement offre une expérience prestation propre à lui. Les nouveaux hôtels cinq étoiles vont de Faena Hotel à Miami Beach , une nouveauté née d'une approche novatrice et originale, au Ritz Paris, une grande dame récemment restaurée, en passant par The Ritz-Carlton à Macao , un hôtel de très haute gamme n'offrant que des suites. Les hôtels de charme, notamment The Resort de Cabo San Lucas à Pedregal (87 chambres), Hotel 41 à Londres (30 chambres) et Portrait Roma à Rome (14 suites), se sont, aux aussi, imposés au tableau cinq étoiles.

La même diversité s'observe aux rangs des nouveaux gagnants quatre étoiles : Jade Mountain Resort, à Ste-Lucie, dont les 29 suites à trois parois sont ouvertes aux éléments et ont leur propre piscine à débordement ou jacuzzi privé(e), et Mystic, un manoir Spicer au Connecticut, un nouvel hôtel de huit chambres qui gâte ses clients avec des oreillers monogrammés et un chauffeur service BMW.

Fait nouveau et digne d'intérêt Parmi les nouvelles destinations, la petite île de Bali s'est démarquée comme un grand gagnant dans la catégorie établissements de luxe. En effet, cette nouvelle destination de luxe, très courue, s'est méritée des distinctions cinq étoiles pour trois hôtels (Four Seasons Resort Bali à Jimbaran Bay, Four Seasons Resort Bali à Sayan, The Villas à Ayana) et compte également, fait impressionnant, 10 hôtels quatre étoiles et trois établissements dans la catégorie Recommandés. Cinq spas quatre étoiles ont également fait leur entrée au palmarès.



Puerto Rico est en train de rebondir, après un marasme touristique, avec un nouvel hôtel cinq étoiles, le St. Regis Bahia Beach Resort, Porto Rico. Il rejoint Dorado Beach, une superbe réserve Ritz-Carlton, pour se mériter la haute distinction. L'île se vante également d'avoir son premier spa cinq étoiles, le Spa Botánico, une oasis de cinq acres à même Dorado Beach.

Manille a vu lancer deux hôtels cinq étoiles (Marco Polo Ortigas Manille, Sky Tower au Solaire Resort et Casino), un quatuor quatre étoiles ( Fairmont Makati , Hyatt City of Dreams Manila, Raffles Makati, Sofitel Philippine Plaza Manila) et deux hôtels (Makati Shangri-La, Manila , Pan Pacific Manila) dans la catégorie Recommandés.

En Australie, Crown Towers Melbourne et The Darling à Sydney ont décroché chacun la première distinction hôtel cinq étoiles pour leur ville. En outre, Melbourne a vu s'ajouter un hôtel quatre étoiles ( Park Hyatt Melbourne ) et deux établissements (Grand Hyatt Melbourne, The Langham , Melbourne) dans la catégorie Recommandés. Sydney compte de plus deux hôtels quatre étoiles (The Langham , Sydney, Park Hyatt Sydney ) et deux hôtels recommandés (InterContinental Sydney à Double Bay, Hôtel Shangri-La à Sydney). Chaque ville compte également un spa quatre étoiles (Crown Spa à Melbourne, The Darling Spa à Sydney).

De nombreuses destinations européennes ont fait leurs débuts avec leur premier établissement cinq étoiles : Budapest (Hôtel Four Seasons Gresham Palace, Budapest ), Barcelone (Mandarin Oriental, Barcelone), la Côte d'Azur (Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, Hôtel Four Seasons) et Venise (Belmond Hotel Cipriani).

Des étoiles bien comptées de tous côtés Un groupe élite de 11 établissements a mérité la triple distinction cinq étoiles pour leur hôtel, leur restaurant et leur spa : Banyan Tree, à Macau ; The Broadmoor, à Colorado Springs; The Cloister à Sea Island , en Géorgie; Fairmont Grand Del Mar à San Diego ; The Landmark Mandarin Oriental, à Hong Kong ; Mandarin Oriental, à Las Vegas ; Mandarin Oriental, à Macao ; Mandarin Oriental, à Miami ; Montage, à Laguna Beach ; Ocean House, à Watch Hill , au Rhode Island ; et Wynn, à Las Vegas.



Altira, à Macau , et Four Seasons Hotel, à Hong Kong , ont reçu au total quatre mentions cinq étoiles pour l'hôtel, le spa et deux restaurants.

Crown Towers, Macau , a décroché au total cinq distinctions cinq étoiles pour l'hôtel, le spa et trois restaurants.

Mandarin Oriental, à Hong Kong , et Wynn, à Macau , ont établi un nouveau record ayant reçu au total six notations cinq étoiles pour l'hôtel, le spa et quatre restaurants.

Où les hôtels étoilés brillent avec éclat ... Aux États-Unis, le plus grand nombre d'hôtels cinq étoiles sont en Californie (18), à New York (9), en Floride (8), au Massachusetts (6) et au Nevada (5). La Californie a vu deux nouveaux hôtels cinq étoiles s'ajouter cette année à son palmarès : Solage, à Napa , une hôtellerie-villégiature, et Fairmont Grand Del Mar , à San Diego .

...

Les villes américaines dotées du plus grand nombre d'hôtels cinq étoiles incluent New York (8), Beverly Hills (5), Las Vegas (5) et Miami (5).

À l'échelle mondiale, les villes ayant le plus d'hôtels cinq étoiles incluent Macao (10), Paris (10), Londres (9) et Hong Kong (8). Macao et Paris restent au coude à coude avec un nouveau gagnant en 2017, respectivement.

Où les restaurants étoilés brillent avec éclat... Aux États-Unis, le plus grand nombre de restaurants cinq étoiles se retrouvent à New York (7), en Californie (6) et au Nevada (6).



Les villes américaines comptant le plus de restaurants cinq étoiles comprennent New York (7), Las Vegas (6) et Chicago (3).

La scène gastronomique de Las Vegas rebond d'activité avec trois nouveaux restaurants cinq étoiles : Le Cirque Las Vegas et Picasso, tous deux à Bellagio, et Wing Lei à Wynn Las Vegas.

À l'échelle mondiale, les villes ayant le plus grand nombre de restaurants cinq étoiles incluent : Macau (11) et Hong Kong (8).

Où les spas étoilés brillent avec éclat... Aux États-Unis, le plus grand nombre de spas cinq étoiles se trouvent en Californie (8), en Florida (5) et au Nevada (5). Meadowood Spa à Napa et The Spa à Beverly Wilshire à Los Angeles sont les deux nouveaux spas de cinq étoiles en Californie.



Le tout nouveau et somptueux Spa Meadowood est venu doter la Napa Valley de son premier spa cinq étoiles.

À l'échelle mondiale, les villes ayant le plus grand nombre de spas cinq étoiles incluent Macau (7), Hong Kong (5) et Shanghai (4).

Sense, un spa Rosewood à Mayakoba, est le premier et le seul cinq étoiles au Mexique.

Pour en savoir plus sur la façon dont Forbes Travel Guide compile ses classements par étoiles, cliquez ici.

Pour voir la liste complète des établissements étoiles 2017 de Forbes Travel Guide cliquez ici .

Pour afficher et télécharger des images de tous les établissements étoiles 2017 de Forbes Travel Guide, cliquez ici .

À PROPOS DE FORBES TRAVEL GUIDE

Forbes Travel Guide est à l'origine du prestigieux classement cinq étoiles et fournit à l'industrie du voyage les notations et les appréciations d'hôtels, de restaurants et de spas les plus détaillées qui soient depuis 1958. Forbes Travel Guide s'appuie sur une équipe d'inspecteurs expérimentés qui évaluent anonymement les établissements au regard de 800 normes objectives et rigoureuses, offrant ainsi aux consommateurs toutes les informations utiles pour prendre des décisions judicieuses en matière de voyages et de loisirs. Forbes Travel Guide est la référence la plus prestigieuse en matière d'hébergement de luxe dans le monde entier. Pour en savoir plus sur Forbes Travel Guide, rendez-vous sur www.forbestravelguide.com .

