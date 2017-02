CLX acquiert Xura Secure Communications GmbH, consolidant ainsi sa position en Allemagne, ajoutant des capacités critiques en matière de produits et développant sa base de clients de premier ordre







CLX Communications AB (Publ)(« CLX »), (STO : CLX) un fournisseur mondial de premier plan de services de communications Cloud, annonce son acquisition de Xura Secure Communications GmbH (« Xura Secure Communications »), une filiale de Xura Inc. et un fournisseur mondial de premier plan de services de communications numériques.

Johan Hedberg, président-directeur général de CLX, a commenté en ces termes : « Notre vision est claire ; nous comptons devenir la plus grande et la meilleure société de communications Cloud au monde, et notre acquisition de Xura Secure Communications est une autre étape dans la réalisation de notre vision et, en même temps, dans la consolidation de notre position en Allemagne, la plus grande économie d'Europe. Cette transaction ajoute également des solutions de sécurité de premier ordre à notre portefeuille de produits et augmente encore plus la portée de notre réseau en obtenant un accès de Niveau 1 à tous les opérateurs d'Autriche et d'Allemagne. Je suis ravi d'accueillir l'équipe de Xura Secure Communications au sein de la famille CLX à Munich. »

Xura Secure Communications, l'une des plus importantes sociétés de messagerie mobile et de communications sécurisées d'Allemagne, traite plus de 500 millions de messages par an pour des clients leaders sur le marché dans des secteurs tels que l'aviation et les services bancaires. En offrant certaines de normes de sécurité les plus élevées d'Allemagne, Xura Secure Communications figure dans la liste des fournisseurs de numéros d'authentification de transactions mobiles (mTAN) privilégiés pour les plus grands réseaux de services bancaires d'Allemagne.

Cette acquisition accorde à CLX une position dominante en tant que l'une des sociétés de communications Cloud les plus innovantes au monde, tout en renforçant de manière significative sa présence en Allemagne et en développant sa clientèle haut de gamme. L'équipe Xura Secure Communications basée à Munich, en Allemagne, sera intégrée à l'organisation CLX mondiale.

La transaction permet à Xura Inc. d'accélérer et d'optimiser sa focalisation primaire sur la fourniture de solutions logicielles compatibles 5G entièrement virtualisées à sa clientèle mondiale de fournisseurs de services de communications (FSC).

Pardeep Kohli, PDG de Xura Inc., a ajouté : « C'est une unique opportunité qui est avantageuse pour les deux parties. Cette transaction, combinée aux acquisitions annoncées précédemment de Mitel Mobile et Ranzure Networks, accélère la transformation de Xura Inc. en un fournisseur de solutions axé à 100 % sur l'opérateur et possédant un portefeuille logiciel compatible 5G 'à l'épreuve du temps'. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur nos principaux clients FSC, tandis que CLX, grâce à l'acquisition de Xura Secure Communications, assurera la continuité et la qualité des services pour les clients d'entreprise de Xura Secure Communications, qui comptent aujourd'hui sur Xura pour leurs besoins en matière de messagerie sécurisée. »

À propos de CLX Communications

CLX Communications AB (Publ) connecte les entreprises aux personnes et aux choses. Nous combinons des API programmables et l'informatique Cloud avec notre Super Réseau inégalé de Niveau 1 pour permettre aux entreprises d'intégrer en toute facilité des communications globales, y compris la voix, SMS et la connectivité, à leurs applications, leurs processus d'affaires et leurs périphériques IdO.

Notre Platform-as-a-Service (CPaaS) de communications de premier ordre offre l'un des niveaux de service les plus élevés du secteur tout en traitant plus de 1 milliard d'appels API par mois sur six continents. Nous fournissons des services à 4 des 5 plus grandes entreprises CPaaS, et à 3 des 5 plus grandes marques internet mondiales avec une connectivité de Niveau 1 sur laquelle bon nombre de leurs services sont basés.

Les actions de CLX Communications sont cotées sur le NASDAQ Stockholm - XSTO : CLX.

Visitez http://www.clxcommunications.com pour plus d'informations.

À propos de Xura Inc.

Xura Inc. (« Xura ») propose un portefeuille de solutions de services numériques validant des communications globales sur divers appareils mobiles et plateformes. Xura aide les fournisseurs de services de communications (FSC) à naviguer et monétiser l'écosystème numérique pour créer de nouvelles expériences innovantes grâce à ses offres basées dans le Cloud. Les solutions de Xura touchent plus de trois milliards de personnes à travers plus de 350 fournisseurs de services dans plus de 140 pays.

À la clôture de l'acquisition annoncée précédemment de Mitel Mobility, Inc. (« Mitel Mobile ») par Xura, prévue pour le 1er trimestre 2017 et sous réserve des conditions habituelles de clôture, la société combinée deviendra Mavenir Systems, Inc.

Visitez http://www.xura.com pour plus d'informations.

