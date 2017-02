Air China inaugure un vol direct Barcelone-Shanghai, au mois de mai







Le service aérien commencera le 5 mai et proposera trois vols hebdomadaires : le mardi, le vendredi et le dimanche.

C'est la deuxième liaison aérienne d'Air China depuis Barcelone. En mai 2014, la compagnie a débuté ses vols vers Pékin.

Air China satisfait aux demandes de la société et des entreprises barcelonaises.

La compagnie lance une offre spéciale à partir de 443 euros en classe économique et à partir de 2 043 euros en classe affaires (vols aller-retour, taxes et frais inclus).

BARCELONE, 22 février 2017 /PRNewswire/ -- Air China, la principale compagnie aérienne en Asie, membre de Star Alliance, inaugurera le service aérien le 5 mai, sa deuxième liaison aérienne vers la Chine depuis l'aéroport de Barcelone-El Prat, avec un vol direct vers Shanghai, la capitale économique du pays. Trois vols hebdomadaires seront proposés, les horaires étant adaptés aux entreprises ayant des intérêts dans cette ville et ses riches environs.

Le vol sera assuré par l'un des aéronefs les plus modernes d'Air China : un Airbus 330-200 disposant de 16 sièges en classe affaires et de 239 sièges en classe économique.

Les trois vols hebdomadaires seront effectués avec un retour le mardi, le vendredi et le dimanche. Le vol est prévu à 12h30, au départ de l'aéroport de Barcelone et l'arrivée à Shanghai-Pudong à 6h40, le lendemain, le vendredi et le dimanche. Le mardi, le vol au départ de l'aéroport de Barcelone est prévu à 11h45 pour rejoindre Shanghai Pudong à 05h55, le lendemain. Le vol de retour partira à 00h30 pour atterrir à Barcelone à 8h00, le jour même.

L'horaire a été spécialement pensé pour être non seulement adapté aux besoins des voyageurs d'affaires, mais aussi pour assurer une meilleure correspondance à l'aéroport de Shanghai. Ainsi, le voyageur d'affaires pourra arriver à Shanghai le lundi matin tôt et revenir à Barcelone le vendredi de la même semaine.

En outre, depuis l'aéroport international de Pudong, les passagers disposeront de rapides et excellentes correspondances internationales vers le Japon, Taiwan, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de correspondances intérieures vers Chengdu, Wenzhou, Fuzhou et Guangzhou.

Grâce à cette toute nouvelle destination, la deuxième assurée par Air-China de Barcelone-El Prat, la compagnie aérienne couvre une liaison largement réclamée par plusieurs couches de la société et secteurs industriels barcelonais, en raison des forts liens commerciaux qui les unissent à Shanghai et ses environs.

Selon les données du Comité de développement des liaisons aériennes de Barcelone, environ 100 400 passagers ont pris un vol de Barcelone vers Shanghai en 2016, en faisant une escale quelque part.

Offre spéciale

Pour inaugurer cette nouvelle liaison aérienne, Air China propose des offres exceptionnelles pour effectuer pour la première fois un vol sans escale de Barcelone vers Shanghai. Les billets en classe économique - aller-retour, taxes et frais inclus - peuvent être achetés à partir de 443 euros, tandis que les billets en classe affaires sont disponibles à partir de 2 043 euros.

Deuxième liaison aérienne depuis Barcelone

Air China a établi sa première liaison aérienne depuis Barcelone vers la Chine, Pékin en l'occurrence, il y a tout juste trois ans - un 5 mai également. Ces vols (quatre fois par semaine, avec une escale à Vienne) répondaient à un axe aérien non desservi qui, depuis, fait l'objet d'une demande importante.

Désormais, avec le lancement de vols directs vers Shanghai, Air China renforce ses liens avec l'aéroport de Barcelone-El Prat, l'un des aéroports ayant la plus forte croissance en passagers de toute l'Europe.

À propos de nous

Air China est la seule compagnie aérienne nationale chinoise et un membre du plus grand réseau aérien du monde - Star Alliance. En décembre 2016, Air China disposait d'une flotte de 590 aéronefs de passagers et de cargos, principalement composée de Boeing et d'Airbus (en comptant les compagnies dont Air China détient une participation majoritaire). Elle exploite 378 liaisons aériennes, dont 102 liaisons internationales, 14 liaisons régionales et 262 liaisons intérieures. Elle dessert 176 villes dans 41 pays et régions, dont 64 villes internationales, trois villes régionales et 109 villes chinoises. Chaque semaine, Air China met à disposition plus de 1,5 million de sièges sur plus de 8 000 vols hebdomadaires. Utilisant son réseau étendu de lignes aériennes et sa plaque tournante à Pékin, en particulier depuis son adhésion à Star Alliance, Air China peut transporter des passagers vers 1 330 aéroports, dans 193 pays.

La philosophie du service clientèle d'Air China repose sur quatre éléments : la crédibilité, la commodité, le confort et le choix. Les efforts déployés au fil des ans ont grandement bonifié l'image de marque d'Air China. En 2016, Air China figurait parmi les 500 plus grandes marques au monde, sa valeur s'élevant à 115,689 milliards de RMB ; elle est la seule compagnie aérienne chinoise figurant sur la liste des 500 premières marques mondiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel d'Air China : www.airchina.com

