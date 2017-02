/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La consultation publique sur la sécurité routière de passage à Sainte-Adèle le 22 février/

QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec, en collaboration avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, invite les représentants des médias à couvrir la...

Le service aérien commencera le 5 mai et proposera trois vols hebdomadaires : le mardi, le vendredi et le dimanche. C'est la deuxième liaison aérienne d'Air China depuis Barcelone. En mai 2014, la compagnie a débuté ses vols vers Pékin. Air China...

MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 fév. 2017) - Bombardier Avions commerciaux a félicité aujourd'hui Zoom Air, la plus récente société aérienne en Inde, pour la mise en service récente d'un biréacteur régional CRJ200 acquis d'une tierce partie. La...