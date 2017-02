Trois nouveautés au Centre des sciences de Montréal







MONTRÉAL, le 22 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les cinéphiles peuvent maintenant profiter d'une expérience encore plus immersive au cinéma IMAX®TELUS avec le nouveau système laser, une première au Québec! Amérique Sauvage 3D, avec ses scènes époustouflantes, est le film idéal pour vivre l'expérience IMAX avec laser. En plus d'avoir bonifié son offre cinématographique, le Centre des sciences inaugure une nouvelle zone d'exposition sur l'humain du futur.

Le cinéma IMAX®TELUS offre maintenant l'expérience cinématographique la plus immersive au monde. Muni de la toute dernière génération de projection au laser IMAX ainsi que d'un tout nouveau système de son, le cinéma présentera des images cristallines, des couleurs d'une intensité à couper le souffle et un son numérique complètement submergeant.

La nouvelle technologie sera mise en valeur à travers le film Amérique Sauvage 3D, qui place le spectateur au coeur des territoires les plus spectaculaires du monde. Ce film permet de découvrir plus de 30 parcs nationaux américains et de vivre une aventure extraordinaire à travers les lieux les plus légendaires des États-Unis. Les images de qualité, filmées à l'aide de caméras IMAX 3D, transportent l'audience en survolant les parois des rocheuses, en dévalant les falaises et en explorant les lieux les plus légendaires des États-Unis.

De plus, le Centre des sciences dévoile une toute nouvelle zone dans l'exposition permanente Humain qui laisse entrevoir ce qui pourrait attendre l'être humain dans le futur. Conçue par l'équipe du Centre des sciences, cette exposition permettra aux visiteurs de vivre une expérience interactive à l'aide de plusieurs jeux multimédias qui permettent, entre autres, la simulation de greffes de cellules souches ou encore l'intégration d'implants.

Les visiteurs pourront bénéficier de ces nouveautés à prix réduit pour la relâche. Du 23 février au 12 mars, les 4 expositions permanentes ainsi qu'un film IMAX sont offerts à 20 $ (prix adulte). Une sortie immersive et interactive qui plaira à toute la famille!

