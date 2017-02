Anna Victoria, la sensation du web, lance la Team Triaction







LONDRES, February 22, 2017 /PRNewswire/ --

Cinq histoires inspirantes par cinq femmes inspirantes

Trouvez votre idéal qui vous fera bouger (Find the One that Moves You)

Pour fêter sa nouvelle collection Triaction printemps/été 2017, Triumph annonce le lancement d'une campagne en ligne dont les vedettes sont cinq femmes inspirantes qui partagent leur histoire personnelle dans le domaine de la remise en forme et du bien-être tout en relevant une série de challenges sportifs destinés à mettre leurs aptitudes physiques et intellectuelles à l'épreuve.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469727/Team_Triaction.jpg )

La Team Triaction est emmenée par la sensation du web Anna Victoria, blogueuse fitness internationale de premier plan et créatrice du « Fit Body Guide ». Anna sera associée à l'auteure de « Clean Eating Alice » et coach sportif basée au Royaume-Uni Alice Liveing, à la danseuse et personnalité de la télévision allemande Isabel Edvardsson, à l'escrimeuse olympique italienne Margherita Granbassi et à la prescriptrice fitness et style polonaise Anna Skura.

L'aventure commence lorsqu'Anna Victoria formule les challenges à relever par la Team Triaction et met ainsi ces dames à l'épreuve dans des sports qu'elles n'ont jamais osé pratiquer. La Team Triaction s'emploiera à relever ces défis sportifs qui conduiront les membres de l'équipe à effectuer des activités légères (studio) à intensives (cardio) avec les tout derniers modèles Triaction de la saison, dont l'adéquation et le maintien seront testés par les redoutables concurrentes.

La campagne fera la part belle à l'innovante gamme Cardio Dynamic LITE dont font partie les modèles phares de cette saison, l'Hybrid Lite P, un soutien-gorge à bonnets sculptants légèrement rembourrés qui permet de réduire de 74 % les mouvements indésirables de la poitrine, et l'Extreme Lite N, un soutien-gorge léger à porter, sans armatures, à bonnets non rembourrés pour un look naturel et une réduction globale des mouvements de 77 %. La gamme comprend également le Control Boost F avec fermeture sur le devant, qui offre un maintien impeccable aux poitrines plus généreuses et un taux de réduction globale des mouvements de 73 %, de même que le Control Lite, un soutien-gorge minimiseur de sport doté d'armatures tout confort et de bonnets moulés plus couvrants offrant une réduction des mouvements de 78 %.

Pour les défis Studio, la Team Triaction testera différents modèles : le Magic Motion MWP, un soutien-gorge de sport à bonnets rembourrés doté de la technologie innovante à armatures douces au toucher Magic Wire Air, et le Magic Motion MWHU, un soutien-gorge push-up qui offre à la poitrine un effet liftant supplémentaire avec un taux de réduction des mouvements certifié pouvant atteindre 65 %. La ligne comprend également le soutien-gorge à l'élégant fini Free Motion avec ou sans armatures et bonnets rembourrés assurant un galbe naturel et un confort supérieur.

Anna Victoria a déclaré en prévision du lancement : « Je suis ravie d'avoir la possibilité d'essayer quelque chose que je n'ai encore jamais testé. Avec la collection Triaction by Triumph, j'ai l'opportunité de me dépasser et d'encadrer un groupe de jeunes femmes incroyables tout au long d'un parcours valorisant qui nous mettra toutes à l'épreuve. »

À propos de la collection Triaction by Triumph

Triumph a vocation à offrir à la femme moderne aux multiples facettes des soutiens-gorges parfaitement adaptés à toutes les occasions. Dédiée aux femmes qui font régulièrement de l'exercice et à toutes celles désireuses de se lancer dans le sport, la collection Triaction by Triumph s'adresse aux femmes qui mènent une vie active, font du sport pour préserver leur santé, mais aussi pour avoir une vie sociale en partageant les distances parcourues via des applications, fréquentant des cours et incitant leurs amis à atteindre leurs objectifs. Dans ce contexte social et sportif, les femmes soucieuses de leur style veulent se sentir belles et bénéficier d'un maintien exceptionnel. Elles sont à la recherche d'articles de sport à la fois fonctionnels et élégants pour travailler, en salle et à l'extérieur.

Triaction offre le nec-plus ultra : des modèles de soutien-gorge Triumph très prisés qui maintiennent remarquablement bien, sont à la mode, confortables et ont un effet galbant. Adaptée à toutes les formes, la collection est également certifiée contre les mouvements indésirables par le groupe de recherche de renommée mondiale sur la santé des seins de l'université de Portsmouth.

La collection Triaction by Triumph est en LYCRA® SPORT, une fibre scientifiquement conçue pour offrir un exceptionnel pouvoir de restauration et d'adaptation, de même qu'une incroyable liberté de de mouvement.

Trouvez votre idéal qui vous fera bouger : choisissez Triaction.

