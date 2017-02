STEER et Merck entrent en partenariat pour une recherche collaborative portant sur le traitement des pigments à effets spéciaux







Des scientifiques des deux entreprises vont accélérer le développement des technologies appropriées devant être adoptées par l'industrie du plastique

STEER, créateur de technologies de plateformes de matériaux avancés qui transforment efficacement et rendent plus fonctionnels des matériaux dans les secteurs du plastique, des produits pharmaceutiques, de l'alimentation et des nutraceutiques, des biomatériaux et de bio-raffinage, a annoncé aujourd'hui une recherche collaborative avec Merck, une grande entreprise de sciences et technologies. Cette collaboration porte sur la création d'une technologie d'extrudeuse co-rotative bivis pour traiter efficacement les pigments à effets spéciaux.

La recherche collaborative sera axée sur l'accélération du développement d'une technologie appropriée pour l'industrie du plastique. Les laboratoires de STEER en Inde effectueront les travaux de recherche impliquant son savoir-faire en termes de traitement, sa plate-forme technologique et sa connaissance de la transformation des matériaux, tandis que Merck contribuera avec sa compréhension des pigments et des travaux de recherche fondamentaux dans les plastiques. STEER et Merck vont conjointement valider la recherche avant de commercialiser la plate-forme technologique.

Le Dr Babu Padmanabhan, directeur général et directeur de la gestion connaissances chez STEER, a commenté au sujet de cette collaboration : « Ceci représente une étape majeure pour STEER, car cette collaboration est une reconnaissance de nos capacités et de notre technologie par un leader mondial. Notre machine co-rotative bivis du 21[e] siècle, qui possède des éléments à lobes fractionnels permet le travail sur des matériaux en utilisant une application précise des forces, c'est-à-dire en pétrissant, mélangeant ou coupant des matériaux sur des zones spécifiques de la machine. Cela se traduit par un saut quantitatif dans les capacités du traitement. Avec sa capacité à travailler sur les matériaux sensibles, notre technologie fait entrer dans une nouvelle ère de matériaux avancés grâce à une combinaison intelligente. Notre riche patrimoine en termes de recherche et de technologies brevetées complémente cette aventure unique. »

Gordon Price, directeur des services techniques pour les pigments dans les plastiques chez Merck, a déclaré : « STEER est un pionnier dans la recherche de la transformation des matériaux et détient différents brevets. Nous croyons dans la plateforme technologique et les capacités de recherche de STEER qui ont déjà fait leurs preuves. Grâce à cette recherche collaborative, nous avons l'intention de maîtriser la technologie d'extrudeuse co-rotative bivis pour traiter les pigments à effets spéciaux et commercialiser les plateformes les plus avancées. »

Le traitement des pigments à effets spéciaux est un défi pour l'industrie du plastique, car la structure des plaquettes de pigments est endommagée au stade du traitement. Toute altération ou tout changement dans la taille de la structure entrave la coloration efficace et altère l'apparence des pigments dans le plastique. Une fenêtre de traitement approprié constitue un pas en avant et la plateforme technologique de STEER est personnalisée de façon à produire des alliances des pigments à effets et des mélanges-maîtres.

