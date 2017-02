Le LG G6 : Un jalon dans l'histoire de la conception industrielle moderne







Torsten Valeur, renommé concepteur industriel, vante les mérites

de la conception minimaliste, résistante et ergonomique du LG G6

TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Torsten Valeur, concepteur industriel de renommée mondiale, a mentionné en entrevue (https://goo.gl/Ir0T4v ) qu'il avait récemment eu la chance de voir le LG G6, et il a souligné les qualités de l'appareil en disant qu'il s'agit « de la fusion idéale... d'une forme magnifique, d'une solution intelligente et, bien entendu, d'une remarquable expérience utilisateur... Le fondement de ce qui constitue un téléphone intelligent. »

Torsten Valeur, directeur général du studio de conception danois David Lewis Designers, a reçu plusieurs récompenses de la part de l'industrie, telles que les prix iF Design et les prix Good Design. M. Valeur a fait l'éloge du LG G6 à venir en raison de sa conception, centrée sur les éléments essentiels, et de sa beauté, qui transmet une impression de solidité. Lorsqu'il a fait part de ses premières impressions au sujet du G6, M. Valeur a déclaré que la clé d'une grande conception industrielle n'est pas seulement de proposer une belle apparence, mais de prendre en compte, de façon absolue, les utilisateurs de l'appareil. Il a ajouté que le regard est naturellement porté vers l'écran FullVisionMD du téléphone, puisque les distractions superflues sont éliminées.

Le LG G6 présente des éléments de conception minimalistes et il est parfaitement lisse au toucher. Le cadre métallique qui enveloppe le contour du téléphone lui confère un style solide ainsi qu'un fini doux et mat. L'arrière est parfaitement plat, sans renflement d'appareil photo à éviter ou à protéger. M. Valeur a louangé la conception ergonomique du LG G6 : il est facile de l'utiliser d'une seule main puisqu'il offre une prise ferme.

« Et je crois que lorsque vous le sortirez et le tiendrez dans votre main, que vous le retournerez et le regarderez, et que vous jouerez avec lui, vous serez satisfait des soins et de l'attention qui ont été portés aux détails », a ajouté M. Valeur.

