5N Plus inc. amende son offre publique de rachat dans le cours normal des activités







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - 5N Plus Inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file dans la production de métaux spéciaux et de produits chimiques, a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé un amendement à son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« OPR ») mise en application le 11 octobre 2016 (voir communiqué de la Société du 5 octobre 2016). Dans le cadre de l'OPR, du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2017, 5N Plus a maintenant le droit d'acheter aux fins d'annulation jusqu'à 2 100 000 (précédemment 600 000) actions ordinaires, soit 4,73 % des 44 416 731 actions qui composaient son flottant au 3 octobre 2016. En date du 3 octobre 2016, 83 979 657 actions ordinaires de 5N Plus étaient émises et en circulation. Au cours de l'OPR et conditionnel à l'approbation de la TSX et autres autorités règlementaires, la Société pourrait considérer acheter aux fins d'annulation plus de 2 100 000 actions ordinaires jusqu'à un maximum de 4 441 673 actions ordinaires, soit 10% du flottant de la Société. À ce jour, depuis la mise en application de l'OPR le 11 octobre 2016, la Société a acheté aux fins d'annulation un total de 445 168 actions ordinaires.

Dans le cadre de son OPR, 5N Plus a établi avec Financière Banque Nationale inc. un régime d'achat d'actions automatique afin de permettre des achats dans le cadre de l'OPR au cours des périodes d'interdiction d'opérations visant 5N Plus, tel qu'il est permis aux termes du Guide à l'intention des sociétés de la TSX et en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec).

À propos de 5N Plus Inc.

5N Plus est le chef de file de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques. La société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La société compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi?conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certaines déclarations comprises dans le présent communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent de l'information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l'information de nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », « estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la négation de ces termes ainsi que d'autres mots et expressions de semblable nature. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent de façon importante des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 5N Plus de 2016 daté du 21 février 2017 qui peut être consulté sur le site SEDAR à www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de celui?ci, et 5N Plus n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

SOURCE 5N Plus inc.

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 20:15 et diffusé par :