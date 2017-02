Zoom Air, la plus récente société aérienne en Inde, se joint à la famille mondiale des exploitants d'avions CRJ Series de Bombardier







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 21 fév. 2017) - Bombardier Avions commerciaux a félicité aujourd'hui Zoom Air, la plus récente société aérienne en Inde, pour la mise en service récente d'un biréacteur régional CRJ200 acquis d'une tierce partie. La société aérienne se joint ainsi à la famille Bombardier de plus de 100 propriétaires et exploitants d'avions CRJ Series.

Basé à Gurgaon (Haryana), le transporteur aérien exploitera des vols sur l'aéroport international Indira-Gandhi de New Delhi et desservira 16 destinations, reliant de plus petites villes et municipalités dans tout le pays.

« L'avion CRJ200 complète parfaitement notre modèle d'entreprise et soutiendra notre stratégie de croissance, tout en assurant une excellente souplesse opérationnelle et un grand confort pour les passagers », a déclaré Koustav M. Dhar, président-directeur général et administrateur de Zoom Air. « Nous sommes enthousiastes devant le potentiel offert par ces avions pour qui nous permettra d'accéder à de nouvelles liaisons et destinations actuellement mal desservies - en reliant les entreprises et les gens dans tout le pays. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Zoom Air dans la famille des exploitants d'avions CRJ Series et nous lui souhaitons tout le succès possible au moment où elle entame ses activités sur l'un des marchés d'aviation qui connaît la croissance la plus rapide au monde», a affirmé François Cognard, vice-président des Ventes de Bombardier Avions commerciaux pour l'Asie du Sud-Est et l'Australasie. « Les biréacteurs régionaux CRJ Series ont révolutionné l'aviation par leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité éprouvées et constituent un choix idéal pour tous les exploitants, nouveaux et établis, désireux de changer l'expérience de voyage des passagers pour les prochaines décennies. »

Les biturbopropulseurs Q Series de Bombardier, ses biréacteurs régionaux CRJ Series et ses avions C Series de conception entièrement nouvelle sont bien positionnés pour satisfaire aux exigences d'accroissement du nombre d'avions commerciaux sur le segment des avions de 60 à 150 places en Inde.

Bombardier exploite un bureau de soutien régional à Gurgaon et GMR Aero Technic soutient les exploitants d'avions Q400 à son établissement de service agréé d'Hyderabad.

À propos des avions CRJ Series

Toutes les 10 secondes, un biréacteur régional CRJ Series décolle quelque part dans le monde. La gamme d'avions CRJ Series a transporté plus de 1,64 milliard de passagers pour devenir le programme de biréacteurs régionaux le plus populaire du monde - reliant les gens et les collectivités comme aucun autre appareil. Ces biréacteurs ont révolutionné l'aviation par leur efficacité, leur fiabilité et leur rentabilité reconnues.

Les biréacteurs régionaux CRJ Series partagent les avantages d'éléments en commun qui assurent la souplesse des exploitants et leur permettent d'optimiser leurs flottes afin de répondre aux exigences particulières de chaque marché. Aucun autre avion régional n'offre ce potentiel. Optimisés pour les liaisons régionales moyen-courriers, ces avions procurent un avantage pouvant aller jusqu'à 10 pour cent sur le plan des décaissements d'exploitation comparativement aux avions à réaction concurrents.

Chacun des modèles d'avions CRJ présente ses propres avantages distincts. Le biréacteur régional CRJ200 aux coûts de propriété exceptionnels est idéal pour l'ouverture de nouvelles liaisons et de nouveaux marchés. Le biréacteur régional CRJ700 est l'avion le plus léger de sa catégorie, assurant efficacité, performance et économies de carburant impressionnantes, tandis que le biréacteur régional CRJ900 offre une très grande souplesse et est idéal pour les marchés en croissance. Le biréacteur régional CRJ1000, qui présente la plus grande capacité passagers de cette gamme d'avions, affiche les plus faibles coûts par siège-kilomètre sur le marché des avions régionaux et consomme jusqu'à 13 pour cent de moins de carburant que ses concurrents.

Depuis son lancement, la gamme de biréacteurs régionaux CRJ Series a stimulé le marché de l'aviation régionale. En Amérique du Nord seulement, elle représente plus de 20 pour cent de tous les départs par avion à réaction. À l'échelle mondiale, cette gamme d'avions assure plus de 200 000 vols par mois.

La gamme d'avions CRJ Series comprend plus d'une centaine de clients et exploitants dans une quarantaine de pays. La flotte mondiale de ces avions a accumulé plus de 45 millions d'heures de vol.

Bombardier a enregistré un total de 1 908 commandes fermes d'avions CRJ Series.

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada. Nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto, et nous sommes l'une des entreprises composant l'indice de durabilité Dow Jones Sustainability North America. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

