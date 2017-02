5N Plus présente ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2016







MONTRÉAL, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus », le « Groupe » ou la « Société »), chef de file dans la production de métaux spéciaux et de produits chimiques, a présenté aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2016. Tous les montants sont exprimés en dollars américains.

La Société a clos un exercice au cours duquel elle a livré des résultats tangibles à bien des égards, notamment avec la diminution des charges d'exploitation, de la dette nette et du fonds de roulement1, y compris les stocks. Elle a aussi réussi à assainir son bilan et à améliorer ses marges, malgré le contexte difficile dans lequel elle a dû évoluer. En 2016, la Société a lancé différentes initiatives et franchi plusieurs étapes, progressant notamment dans la mise en oeuvre de sa nouvelle vision et de son nouveau plan stratégique, 5N21.

La Société a inscrit un BAIIA ajusté 1 et un BAIIA 1 de respectivement 20,1 M$ et 15,1 M$ pour l'exercice 2016 contre un BAIIA ajusté de 4,0 M$ et un BAIIA négatif de 54,7 M$ pour l'exercice 2015. Cette hausse du BAIIA ajusté témoigne d'une croissance de la rentabilité, facilitée par la stabilité relative des prix des produits de base, une demande soutenue pour la plupart des métaux, et surtout les progrès réalisés quant à l'optimisation de la composition des ventes et à la diminution des charges d'exploitation.

et un BAIIA de respectivement 20,1 M$ et 15,1 M$ pour l'exercice 2016 contre un BAIIA ajusté de 4,0 M$ et un BAIIA négatif de 54,7 M$ pour l'exercice 2015. Cette hausse du BAIIA ajusté témoigne d'une croissance de la rentabilité, facilitée par la stabilité relative des prix des produits de base, une demande soutenue pour la plupart des métaux, et surtout les progrès réalisés quant à l'optimisation de la composition des ventes et à la diminution des charges d'exploitation. Le 29 septembre 2016, 5N Plus a annoncé le regroupement des activités qu'elle exerce à Wellingborough, au Royaume?Uni, et à DeForest, dans l'État du Wisconsin , aux États?Unis, avec d'autres installations du groupe. Les coûts de restructuration liés à ces deux initiatives de même que ceux liés à la fermeture de bureaux administratifs redondants et à la renégociation de contrats d'approvisionnement défavorables d'années antérieures ont réduit le BAIIA de l'exercice 2016 de 5,9 M$.

, aux États?Unis, avec d'autres installations du groupe. Les coûts de restructuration liés à ces deux initiatives de même que ceux liés à la fermeture de bureaux administratifs redondants et à la renégociation de contrats d'approvisionnement défavorables d'années antérieures ont réduit le BAIIA de l'exercice 2016 de 5,9 M$. Pour le quatrième trimestre de 2016, la Société a inscrit un BAIIA ajusté de 4,3 M$ et un BAIIA de 4,8 M$, par rapport à un BAIIA ajusté de 0,7 M$ et un BAIIA négatif de 26,0 M$ au quatrième trimestre de 2015.

Considérablement touchés par la baisse des prix des produits de base sous-jacents au cours de l'exercice 2015, les produits pour l'exercice 2016 ont atteint 231,5 M$ par rapport à 311,0 M$ pour 2015, alors que la marge brute 1 s'est améliorée pour s'établir à 22,4 % pour 2016 comparativement à une marge brute négative pour 2015.

s'est améliorée pour s'établir à 22,4 % pour 2016 comparativement à une marge brute négative pour 2015. La dette nette 1 a diminué davantage au cours de l'exercice 2016, s'établissant à 19,0 M$ au 31 décembre 2016 par rapport à 34,9 M$ pour l'exercice précédent, grâce à la gestion du fonds de roulement et l'amélioration générale de la performance.

a diminué davantage au cours de l'exercice 2016, s'établissant à 19,0 M$ au 31 décembre 2016 par rapport à 34,9 M$ pour l'exercice précédent, grâce à la gestion du fonds de roulement et l'amélioration générale de la performance. Au 31 décembre 2016, le carnet de commandes 1 avait atteint un niveau de 136 jours de ventes en cours, en baisse par rapport au trimestre précédent en raison de la restructuration de certains contrats pour atteindre l'équilibre entre la part de marché et la rentabilité, et compte tenu des activités de réoutillage de certains clients et de la mise à niveau de leur capacité de fabrication. Pour le quatrième trimestre de 2016, les nouvelles commandes 1 représentaient 78 jours par rapport à 77 jours au troisième trimestre de 2016 et 95 jours au quatrième trimestre de 2015.

avait atteint un niveau de 136 jours de ventes en cours, en baisse par rapport au trimestre précédent en raison de la restructuration de certains contrats pour atteindre l'équilibre entre la part de marché et la rentabilité, et compte tenu des activités de réoutillage de certains clients et de la mise à niveau de leur capacité de fabrication. Pour le quatrième trimestre de 2016, les nouvelles commandes représentaient 78 jours par rapport à 77 jours au troisième trimestre de 95 jours au quatrième trimestre de 2015. La Société ne prévoit aucun écart par rapport à ces dernières lignes directrices énoncées dans le plan 5N21 pour 2017.

Le 11 janvier 2016, M. Luc Bertrand a été nommé président du conseil d'administration de la Société. Il a succédé à M. Jean-Marie Bourassa , qui continue de siéger au conseil d'administration et d'agir à titre de président du comité d'audit et de gestion des risques.

a été nommé président du conseil d'administration de la Société. Il a succédé à , qui continue de siéger au conseil d'administration et d'agir à titre de président du comité d'audit et de gestion des risques. Le 5 octobre 2016, 5N Plus a annoncé que la Bourse de Toronto avait approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société dans le cadre de laquelle la Société a le droit d'acheter aux fins d'annulation, du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2017, jusqu'à 600 000 actions ordinaires.

avait approuvé l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société dans le cadre de laquelle la Société a le droit d'acheter aux fins d'annulation, du 11 octobre 2016 au 10 octobre 2017, jusqu'à 600 000 actions ordinaires. Le 20 février 2017, 5N Plus a annoncé des changements à la structure de son équipe de haute direction. Les responsabilités qui incombaient auparavant au chef de la direction commerciale et au chef de l'exploitation seront réparties entre les secteurs opérationnels existants (le secteur Matériaux écologiques et le secteur Matériaux électroniques). M. Nicholas Audet , ancien chef de la direction commerciale, a été nommé vice?président directeur du secteur Matériaux électroniques et M. Paul Tancell, ancien directeur général d'Umicore, se joint à 5N Plus à titre de vice?président directeur du secteur Matériaux écologiques. M. Bertrand Lessard , qui occupait le poste de chef de l'exploitation de la Société depuis 2014, quittera 5N Plus pour se consacrer à d'autres activités.

M. Arjang Roshan, président et chef de la direction, déclare : « L'exercice 2016 a été fondamental dans l'histoire de la Société, qui avait connu un exercice difficile en 2015. En 2016, nous avons concentré nos efforts sur le réalignement de notre structure de coûts générale, l'examen des projets d'investissement, la diminution des stocks requis, la restructuration de divers contrats et la gestion de la volatilité des résultats, due principalement aux prix des métaux. De plus, nous avons adopté une nouvelle approche commerciale fondée sur l'atteinte d'un équilibre entre notre part de marché et la qualité de nos résultats. Avec le lancement du plan 5N21, nous avons été amenés à nous pencher davantage sur différentes initiatives de croissance et nous nous réjouissons des progrès tangibles déjà constatés. M. Roshan conclut : nous prévoyons d'autres avancées en 2017 alors que la mise en oeuvre de notre plan se poursuit. »

Conférence téléphonique diffusée sur Internet

5N Plus tiendra une conférence téléphonique le mercredi 22 février 2017, à 8 h, heure de l'Est, avec les analystes financiers portant sur les résultats du trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Toutes les personnes intéressées sont invitées à participer à la conférence qui sera diffusée en direct sur le site Internet de la Société à l'adresse www.5nplus.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique et de la période de questions sera disponible jusqu'au 1er mars 2017.

Pour participer à la conférence :

Région de Montréal : 514-807-9895

Région de Toronto : 647-427-7451

Numéro sans frais : 1-888-231-8192

Pour accéder à la conférence, composez le code d'accès : 74244845.

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net avant les charges (produits) d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment avant la dépréciation des stocks, la réduction de valeur pour effet à recevoir estimé irrécouvrable d'une partie liée, les coûts des litiges et de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, la variation de la juste valeur de l'option de conversion des débentures, et les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté, car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies compte non tenu de l'incidence de toute dépréciation des stocks. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS de la Société peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

La dette nette ou la trésorerie nette est une mesure servant à surveiller le niveau d'endettement, qui tient compte de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Elle constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société et correspond à la différence entre la dette totale, y compris la partie courante et le swap de devises lié aux débentures convertibles, et la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Le carnet de commandes représente les commandes attendues que la Société a reçues, mais qui n'ont pas encore été exécutées, et qui devraient se transformer en ventes au cours des 12 prochains mois, et est exprimé en nombre de jours. Les nouvelles commandes représentent les commandes reçues durant la période considérée, exprimées en nombre de jours, et calculées en additionnant aux produits des activités ordinaires l'augmentation ou la diminution du carnet de commandes pour la période considérée, divisé par les produits annualisés. Le carnet de commandes est un indicateur des produits futurs attendus en jours, et les nouvelles commandes permettent d'évaluer la capacité de la Société à maintenir et à accroître ses produits.

La marge brute est une mesure servant à déterminer ce que rapportent les ventes en déduisant le coût des ventes, à l'exclusion de l'amortissement des immobilisations corporelles. Cette mesure est également exprimée en pourcentage des produits, en divisant le montant de la marge brute par le total des produits.

Le fonds de roulement est une mesure des liquidités. Il correspond à la différence entre les actifs courants et les passifs courants. Étant donné que la Société est actuellement endettée, nous nous servons de cette mesure comme d'un indicateur de notre efficience financière et nous nous efforçons de le garder le plus bas possible.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est le chef de file de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques. La Société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada) et elle compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi-conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Certaines déclarations comprises dans le présent communiqué peuvent contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Tous les renseignements et les énoncés du présent communiqué, hormis ceux liés à des faits historiques, constituent de l'information prospective. Les mots suivants peuvent permettre de reconnaître les énoncés et l'information de nature prospective : « environ », « approximativement », « croit », « s'attend à », « a l'intention de », « planifie », « prédit », « potentiel », « projette », « prévoit », « estime », « continue », les verbes au futur et au conditionnel, la négation de ces termes ainsi que d'autres mots et expressions de semblable nature. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose 5N Plus à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de 5N Plus diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous?entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de 5N Plus est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2016 de 5N Plus daté du 21 février 2017, qui peut être consulté sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est valable en date de celui-ci, et 5N Plus n'assume aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

5N PLUS INC. États de la situation financière consolidés (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains.)







31 décembre 2016 31 décembre 2015

$ $ Actif



Actif courant



Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 301 8 816 Créances 29 799 37 325 Stocks 80 309 89 052 Impôt sur le résultat à recevoir 6 819 2 632 Autres actifs courants 2 831 1 820 Total de l'actif courant 144 059 139 645 Immobilisations corporelles 59 945 67 646 Immobilisations incorporelles 11 109 7 315 Actifs d'impôt différé 1 883 3 478 Participation comptabilisée selon la méthode de la mise

en équivalence 779 310 Actifs financiers dérivés 189 - Autres actifs 1 093 2 343 Total de l'actif non courant 74 998 81 092 Total de l'actif 219 057 220 737





Passif



Passif courant



Dettes fournisseurs et charges à payer 57 381 38 744 Impôt sur le résultat à payer 8 422 6 598 Partie courante de la dette à long terme 325 435 Total du passif courant 66 128 45 777 Dette à long terme - 1 512 Débentures convertibles 43 157 40 288 Passifs d'impôt différé 715 668 Obligation au titre du régime d'avantages du personnel 14 813 13 934 Passifs financiers dérivés 68 1 530 Autres passifs 5 662 20 403 Total du passif non courant 64 415 78 335 Total du passif 130 543 124 112





Capitaux propres



Actionnaires de 5N Plus inc. 88 522 96 632 Participation ne donnant pas le contrôle (8) (7) Total des capitaux propres 88 514 96 625 Total du passif et des capitaux propres 219 057 220 737

5N PLUS INC. États du résultat net consolidés Pour les exercices clos les 30 décembre (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains, sauf les informations par action)







2016 2015

$ $





Produits 231 498 311 012 Coût des ventes 190 036 346 970 Frais généraux, frais de vente et frais d'administration 25 986 28 494 Autres charges 12 072 23 210 Quote-part du résultat des coentreprises (23) 316

228 071 398 990 Résultat d'exploitation 3 427 (87 978)





Charges financières



Intérêt sur la dette à long terme 3 429 4 617 Intérêts théoriques et autres charges d'intérêts 4 812 4 350 Variations de la juste valeur de l'option de conversion des débentures (20) (1 840) Profits de change et au titre de dérivés (925) (4 276)

7 296 2 851 Résultat avant impôt sur le résultat (3 869) (90 829) Charge d'impôt





Exigible 440 3 655

Différé 1 587 2 717

2 027 6 372 Résultat net (5 896) (97 201) Attribuable :



Aux actionnaires de 5N Plus inc. (5 895) (97 198) À la participation ne donnant pas le contrôle (1) (3)

(5 896) (97 201) Résultat par action attribuable aux actionnaires de 5N Plus inc. (0,07) (1,16) Résultat de base par action (0,07) (1,16) Résultat dilué par action (0,07) (1,16)

5N PLUS INC. (Les montants sont exprimés en milliers de dollars américains)









Produits par secteur et marge brute T4 2016 T4 2015 2016 2015

$ $ $ $ Matériaux électroniques 19 333 18 833 79 038 104 265 Matériaux écologiques 35 371 40 534 152 460 206 747 Total des produits 54 704 59 367 231 498 311 012 Coût des ventes (44 802) (81 501) (190 037) (346 970) Amortissement des immobilisations corporelles 2 046 7 317 10 353 13 635 Marge brute1 11 948 (14 817) 51 814 (22 323) Pourcentage de marge brute1 21,8 % (25,0) % 22,4 % (7,2) %





























BAIIA et BAIIA ajusté T4 2016 T4 2015 2016 2015

$ $ $ $ Produits 54 704 59 367 231 498 311 012 Charges d'exploitation* (50 373) (58 693) (211 387) (307 053) BAIIA ajusté1 4 331 674 20 111 3 959 Dépréciation des stocks - (24 582) - (58 327) Réduction de valeur pour effet à recevoir estimé irrécouvrable

d'une partie liée - (544) - (2 991) Coûts des litiges et de restructuration - (2 953) (5 945) (3 453) Variation de la juste valeur de l'option de conversion des débentures 14 - 20 1 840 Profits de change et au titre de dérivés 458 1 405 925 4 276 BAIIA1 4 803 (26 000) 15 111 (54 696) Intérêt sur la dette à long terme, intérêts théoriques et autres

charges d'intérêts 1 851 2 012 8 241 8 967 Amortissement 2 120 7 287 10 739 27 166 Résultat avant impôt sur le résultat 832 (35 299) (3 869) (90 829)

* Excluent les coûts des litiges et de restructuration et l'amortissement.

______________________

1 Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

SOURCE 5N Plus inc.

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 19:31 et diffusé par :