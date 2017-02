Ouverture d'un bureau de technologie stratégique John Deere à l'Université d'État de l'Iowa







AMES, Iowa, 21 février 2017 /CNW/ - Deere & Company (NYSE : DE) annonce avoir ouvert au parc de recherche de l'Université d'État de l'Iowa (ISU) un bureau de technologie stratégique, renforçant ainsi sa présence au campus reconnu pour ses capacités de recherche de pointe, d'enseignement supérieur et de développement des talents de calibre mondial.

« Nous sommes ravis de voir John Deere s'établir au parc de recherche de l'ISU », a déclaré Steven Leath (Ph.D.), recteur de l'Université d'État de l'Iowa. « Sa présence physique est, pour nous, un grand pas en avant dans la création d'un parc de recherche de classe mondiale et le renforcement de notre modèle de partenariat université-industrie, un modèle promoteur des talents et de l'innovation. »

Les équipes Deere implantées au campus de l'ISU vont s'employer à développer des solutions intégrées pour les divisions Agriculture et gazon et Construction et foresterie de John Deere. Plus particulièrement, elles vont se concentrer sur les technologies agricoles de précision.

En d'autres termes, le bureau permettra à John Deere d'allier le travail des étudiants de l'ISU et ses recherches, un effet de levier qui verra développer un vivier de talents à l'appui des objectifs commerciaux de la société.

« Notre collaboration avec l'ISU nous aide à conforter notre position de leader dans l'agriculture de précision et dans de nombreux autres domaines technologiques importants pour les clients de John Deere », a déclaré John May, président, Solutions agricoles et chef de l'information chez Deere.

« Ce nouveau bureau à l'ISU mènera des recherches novatrices, s'adjoindra de futurs leaders de notre industrie et augmentera les capacités d'innovation et de recherche, déjà très vastes, dans lesquelles John Deere a investies dans le monde entier », a-t-il ajouté.

Bien qu'implanté à l'ISU, le bureau de technologie stratégique de Deere collaborera avec les unités d'exploitation de la société pour compléter le réseau mondial de centres technologiques et d'innovation de John Deere. Cette implantation vient amplifier une collaboration récente entre Deere et l'ISU, notamment le financement de certaines activités à la ferme de recherche de l'Université.

Le parc de recherche de l'ISU propose aux entreprises partenaires un modèle unique leur permettant de tirer parti des fortes capacités de l'Université et de ses étudiants.

Deere & Company, chef de file mondial parmi les fournisseurs des produits et services de pointe, a à coeur la réussite des clients dont le travail est lié à la terre, c'est-à-dire ceux et celles qui cultivent, récoltent, transforment, enrichissent et développent la terre pour répondre au besoin de nourriture, de carburant, de logement et d'infrastructure dans le monde, un besoin qui augmente de façon vertigineuse. Depuis 1837, John Deere offre des produits novateurs, de qualité supérieure, issus d'une tradition d'intégrité. Pour en savoir plus, consultez le site Web mondial de John Deere à l'adresse www.JohnDeere.com.

