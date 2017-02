Artistes visuels de renom et universitaires se joignent à la CISAC pour promouvoir le droit de suite au Japon







Appelée à faire date, la conférence organisée à Tokyoillustre le soutien international croissant dont bénéficie le droit de suite, adopté à ce jour par plus de 80 pays

À Tokyo, cette semaine, une conférence réunit certains des artistes visuels et universitaires japonais les plus en vue et les organisations qui représentent les créateurs à l'échelle nationale et internationale dans une vaste manifestation de soutien au droit de suite.

La conférence, co-organisée par le Centre de recherche sur le système juridique de la propriété intellectuelle (RCLIP) de l'université de Waseda et la CISAC, mettra en évidence la dynamique internationale croissante en faveur de l'adoption du droit de suite, qui accorde aux artistes une part des bénéfices de la vente de leurs oeuvres par les salles de vente et les galeries.

Les spécialistes japonais du droit d'auteur présenteront le projet de loi élaboré par l'université de Waseda en vue d'introduire ce droit au Japon.

Une délégation de la CISAC plaidera en outre pour son adoption auprès des pouvoirs publics japonais lors d'une réunion avec le Commissaire de l'Agence pour les Affaires Culturelles. Le Japon, qui abrite un secteur culturel florissant avec une vaste influence internationale, est l'un des rares grands marchés de l'art n'ayant pas encore adopté ce droit.

Gadi Oron, Directeur Général de la CISAC, a affirmé : « Les évènements organisés cette semaine au Japon illustrent la dynamique internationale croissante en faveur du droit de suite. Plus de 80 pays l'ont adopté jusqu'ici, notamment grâce à une prise de conscience de plus en plus vaste de son importance vitale pour les artistes. En dehors de son bien-fondé juridique, le droit de suite permet au marché de l'art de gagner en équité, en respect pour les créateurs, en retombées financières et en transparence. C'est pourquoi il bénéficie d'un tel soutien de la part des artistes et d'un nombre croissant de pays à travers le monde ».

Le droit de suite garantit aux créateurs de recevoir un pourcentage du prix de vente lorsque leurs oeuvres d'art sont revendues par une salle de vente ou une galerie d'art. Il joue pour beaucoup dans la capacité des artistes à tirer une juste rémunération de leur travail. Dans les pays qui l'appliquent, il a généré au total quelques 50 millions de dollars américains de droits dans le monde etreprésente 25 % de l'ensemble des collectes mondiales sur les arts visuels selon le récent Rapport sur les collectes mondiales de la CISAC publié en novembre 2016.

À propos de la CISAC : Confédération Internationale des Sociétés d'Auteurs et Compositeurs - est le premier réseau mondial des sociétés d'auteurs (également appelées « organisations de gestion collective » ou « OGC »). http://www.cisac.org

