Déclaration de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, Mme Rita de Santis







QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - « Cet après-midi, dans le cadre d'un point de presse concernant le processus de nominations requérant l'approbation des 2/3 des membres de l'Assemblée nationale, j'ai tenu des propos malhabiles à propos de la succession de l'actuel commissaire à l'éthique et à la déontologie. La question à ce sujet est survenue au moment où nous devions retourner en chambre et dans le tourbillon, mes propos pouvaient laisser penser que je trouvais acceptable qu'une personne ayant contribué à un parti politique puisse aspirer à occuper cette fonction. Or, ce n'est pas le cas. Dans le respect de nos institutions démocratiques, les titulaires de ces fonctions importantes doivent demeurer au-dessus de tout lien partisan, réel ou apparent, avec quelque parti politique que ce soit. Ce qui m'importe à partir de maintenant, comme je le mentionnais dans ma déclaration d'ouverture, c'est qu'ensemble nous puissions poursuivre les échanges en vue de la nomination de personnes qualifiées et compétentes », a déclaré la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions démocratiques, Mme Rita de Santis.

Source :

Laurence Tôth, attachée de presse

Cabinet du ministre responsable de l'Accès à l'information

et de la Réforme des institutions démocratiques

418 473-8154

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des Institutions démocratiques

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 18:51 et diffusé par :