"Le ministre Leitão n'a pas le droit de couper dans le panier d'épicerie des aîné.es" - Amir Khadir

QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Québec solidaire joint sa voix à celles de la FADOQ, de l'Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic (AQRP), de l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées et de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ) pour exiger le plein rétablissement à 65 ans du crédit d'impôt pour l'âge.

« Le crédit d'impôt doit être pleinement rétabli, avec effet rétroactif! Le gouvernement n'a aucune bonne raison de faire des économies de bout de chandelle sur le dos des aîné.es à qui l'on doit tant de choses! Il est indécent que le ministre des Finances, Carlos Leitão, refuse de corriger l'erreur qu'il a lui-même commise dans son budget. Le ministre devrait s'excuser pour le stress qu'il cause aujourd'hui à ceux et celles qui font leur rapport d'impôt et ont la surprise de se faire couper 500 $ », a martelé le député de Mercier, Amir Khadir, en point de presse avec les groupes et les autres partis d'opposition.

Amir Khadir presse le ministre d'agir rapidement et de corriger pleinement son erreur plutôt que de se contenter d'annoncer de vagues mesures de compensations. Pour de nombreuses personnes aînées, le crédit d'impôt pour l'âge permet de boucler le mois. Selon l'AQRP, les aîné.es utilisent de plus en plus les banques alimentaires. En 2016 seulement, 12 000 personnes de 65 ans et plus ont utilisé cette aide de dernier recours.

« Le gouvernement libéral est déconnecté de la réalité des gens ordinaires et surtout de celle des personnes aînées vulnérables. Sur la question des crédits d'impôt accordés en raison de l'âge, le ministre des Finances démontre la même insensibilité que pour l'amélioration du régime de retraite public. Faut-il lui rappeler que la moitié des aîné.es touché.es par ses compressions vivent avec moins de 20 000 $ par année? Enlever 500 $ à ces aîné.es, c'est l'équivalent de les priver de 8 semaines d'épicerie! On est loin de la prospérité dont vous jouissez à la tête de l'État, M Leitão!», poursuit Amir Khadir.

Québec solidaire invite la population à signer la pétition disponible sur le site de l'Assemblée nationale et à maintenir la pression pour que le crédit d'impôt soit pleinement rétabli dès le prochain budget.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

