La Société Financière Manuvie fixe le prix des billets subordonnés d'un appel public à l'épargne lancé aux États-Unis

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

En dollars américains, sauf indication contraire

TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (NYSE : MFC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé, dans le cadre d'un appel public à l'épargne lancé aux États-Unis, d'un capital total de 750 millions $ au taux d'intérêt de 4,061 % le prix de billets subordonnés échéant en 2032 (les « billets »), au prix de 100 %. On prévoit que les billets seront admissibles à titre de fonds propres de catégorie 2 de la Société.

Les billets devraient être émis le 24 février 2017 et porteront intérêt au taux de 4,061 % par année pour la période allant de la date d'émission au 24 février 2027 (la « date de réinitialisation »), exclusivement, à un taux par année correspondant au taux de mid-swap à 5 ans majoré de 1,647 % pour la période allant de la date de réinitialisation au 24 février 2032, exclusivement. La Société peut, à sa discrétion, racheter les billets, en tout, mais pas en partie, sous réserve de l'approbation du surintendant des institutions financières (Canada) (le « surintendant »), le 24 février 2027, moyennant un prix de rachat correspondant au capital des billets à racheter, majorée des intérêts courus et impayés y afférents pour la période allant jusqu'à la date du rachat, exclusivement. La Société peut également, dans tous les cas, racheter les billets, en tout, mais pas en partie, sous réserve de l'approbation du surintendant, en tout temps dans les 90 jours suivant un événement réglementaire, ou suivant un événement de nature fiscale précis, dans tous les cas, moyennant un prix de rachat correspondant au capital des billets à racheter, majorée des intérêts courus et impayés y afférents pour la période allant jusqu'à la date du rachat, exclusivement.

L'offre a été effectuée en vertu d'un supplément de prospectus provisoire daté du 21 février 2017, qui se rapporte à la déclaration d'inscription de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 18 décembre 2015.

La Société prévoit utiliser le produit net obtenu à la suite de la vente des billets pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.

Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC font office de cochefs de file de l'émission.

Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat; les titres visés ne pourront par ailleurs être vendus dans aucun État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans l'État ou le territoire donné. Un supplément de prospectus et le prospectus connexe afférent au placement ont été déposés auprès de la SEC et sont accessibles sur son site Web, à l'adresse www.sec.gov. Pour obtenir des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus connexe, lorsqu'ils seront disponibles, vous pouvez communiquer avec Citigroup Global Markets Inc., à l'attention de c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, en appelant sans frais au 800 831-9146 ou en écrivant à l'adresse prospectus@citi.com, ou J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, à l'attention de Investment Grade Syndicate Desk - 3rd Floor, on appelant au 212 834-4533 ou Morgan Stanley & Co. LLC, à l'attention de Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, en appelant sans frais au 866 718-1649 ou en écrivant à l'adresse prospectus@morganstanley.com.

Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à tout résident canadien.

À propos de la Société Financière Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses activités sous les noms John Hancock aux États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait environ 35 000 employés, 70 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 22 millions de clients. À la fin de 2016, son actif géré et administré se chiffrait à 977 milliards de dollars canadiens (728 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients près de 26 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

