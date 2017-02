Destination Canada annonce ses nouvelles agences de marketing







VANCOUVER, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Destination Canada (DC) compte deux nouvelles agences partenaires qui inspireront aux voyageurs l'envie d'explorer le Canada.

Les deux agences de marketing stratégique sélectionnées sont Ogilvy & Mather Canada et Cossette Communication Inc.

« Nous observons des changements profonds dans le monde numérique et dans la façon dont le consommateur se comporte dans son cheminement vers l'achat d'un voyage. Le secteur mondial du tourisme est hautement concurrentiel et nous devons nous montrer plus futés que jamais quant à notre façon de communiquer avec les voyageurs tout en continuant de faire augmenter la part de marché du Canada, a constaté Jon Mamela, chef du marketing à Destination Canada. Nos nouvelles agences nous aideront à poursuivre dans la voie du marketing de contenu, une stratégie qui a permis au Canada d'accueillir le plus grand nombre de voyageurs internationaux depuis plus d'une décennie. »

« Nous sommes ravis de collaborer avec Destination Canada pour continuer à tirer profit de cet âge d'or que vit le Canada, a déclaré Laurie Young, présidente-directrice générale d'Ogilvy. Ce pays extraordinaire est sur une lancée dans le monde du tourisme et nous sommes honorés de faire partie de l'équipe qui en fait la promotion. »

« Travailler avec Destination Canada est un mandat de rêve pour nous : modernité, avant-gardisme et une des plus puissantes marques du monde. Nous avons une vision très semblable de la façon de mettre une marque en marché, maintenant et pour l'avenir, et nous sommes très heureux de travailler avec l'équipe pour promouvoir le Canada dans le monde », a expliqué Mélanie Dunn, présidente et chef de la direction de Cossette.

Les agences de marketing stratégique de Destination Canada seront responsables de la marque Canada, du marketing de contenu et de la planification stratégique, de la production du matériel créatif et du contenu, de la gestion de programmes dans certains marchés et de programmes liés aux médias sociaux, ainsi que des renseignements sur les consommateurs, les marchés, l'analytique et le rendement.

Nous voulons remercier DDB, notre agence partenaire précédente, pour nos réussites collectives au profit de l'industrie canadienne du tourisme.

À propos de Destination Canada

Destination Canada fait la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination touristique quatre saisons de premier choix. En collaboration avec ses partenaires de l'industrie canadienne du tourisme, Destination Canada crée des campagnes de marketing conçues pour mettre en valeur le meilleur de ce que notre pays a à offrir. Destination Canada fournit également à ses partenaires des données de recherche et des renseignements sur l'industrie, leur donnant ainsi les moyens d'optimiser leurs activités.

Pour en savoir plus, consultez www.destinationcanada.com/fr, abonnez-vous aux Nouvelles de Destination Canada et suivez @DestinationCAFR et @Explorezsansfin sur Twitter.

