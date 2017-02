Assante s'associe à la Collection McMichael pour célébrer l'art canadien







TORONTO, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Gestion de patrimoine Assante, en collaboration avec dix cabinets de services-conseils Assante, a annoncé la création d'un partenariat d'un an avec la Collection McMichael d'art canadien. Ce partenariat comprend la commandite de différents événements qui souligneront le 50e anniversaire de la Collection McMichael d'art canadien, le 150e anniversaire de la Confédération et bien d'autres.

Fait intéressant, Assante sera le seul commanditaire du Moonlight Gala 2017 et le partenaire principal des célébrations du 150e anniversaire du Canada, à la galerie de la Collection McMichael, ainsi que de l'exposition Vers de Nouveaux Sommets : Lawren Harris et ses contemporains américains.

Dans le cadre de ce partenariat, dix conseillers en gestion de patrimoine Assante représentent avec fierté le Groupe des Sept Assante, nom donné en l'honneur des peintres canadiens emblématiques du Groupe des Sept qui, par la suite, comptera jusqu'à dix membres.

Voici les membres du Groupe des Sept conseillers en gestion de patrimoine Assante : Tina Tehranchian et Janine Purves, de Richmond Hill; Jay Papernick, Wayne Lang et Alex Carter, de Toronto; Gillian Stovel Rivers et Michael Taglieri, de Burlington; Glenda Baker et Sheila Munch, d'Oshawa; Dean Taylor, de Collingwood; et Ron Nicksy, d'Etobicoke. Mme Tehranchian est également présidente du Moonlight Gala 2017.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Collection McMichael en cette année de célébration du Canada, de son art et de son peuple, a expliqué Steven Donald, président de Gestion de patrimoine Assante. Nous sommes également fiers d'avoir notre propre Groupe des Sept conseillers en gestion de patrimoine Assante, dont les membres ont en commun une grande passion pour l'art canadien. Nombre de nos conseillers et de nos clients attachent une importance toute particulière à la Collection McMichael, et nous sommes prêts pour cette année stimulante et remplie d'événements marquants à célébrer ».

Jay Papernick, conseiller en gestion de patrimoine du Groupe des Sept Assante, a ajouté : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec la Collection McMichael. Les événements que nous commanditons constituent une belle façon de célébrer le Canada, les arts et la grande tradition instaurée par cette fondation. Le site de la Collection McMichael a toujours été un endroit particulier, une expérience complète, tant pour les amateurs d'art que pour les néophytes ».

La Collection McMichael d'art canadien est une agence du gouvernement de l'Ontario et exprime sa reconnaissance au ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, ainsi qu'à la Fondation McMichael d'art canadien. Le McMichael est le site par excellence au pays pour voir les réalisations du Groupe des Sept et de leurs contemporains. En plus de ses expositions en tournée, sa collection permanente englobe près de 6 000 oeuvres d'art d'artistes canadiens, y compris le Groupe des Sept et leurs contemporains; par ailleurs, on y retrouve des oeuvres exécutées par des artistes des Premières Nations, métis et inuits. Le musée est situé sur un site de 100 acres au paysage nordique, parcouru par des sentiers, à Kleinburg, en Ontario.

Gestion de patrimoine Assante est l'une des plus grandes firmes canadiennes de services de gestion de patrimoine, soutenant 750 conseillers qui administrent environ 34 milliards de dollars d'actifs pour 300 000 clients et leur famille au Canada. Assante propose à ses clients une approche globale en matière de planification qui tient compte de tous les aspects de leurs finances : la combinaison de la gestion des placements avec la planification financière, la planification successorale, la planification fiscale et la planification de l'assurance, ainsi qu'avec la gestion du risque. Assante est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), société de placements qui gérait un actif de 155,6 milliards de dollars au 31 janvier 2017.

