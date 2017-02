Troisième lien routier entre Québec et Lévis - Le gouvernement du Québec mettra en place un bureau de projet







QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec s'engage à mettre en place un bureau de projet le plus rapidement possible afin d'analyser les enjeux liés à la réalisation d'un troisième lien routier entre Québec et Lévis.

Les ministres, Lessard, Vien et Blais ont fait les déclarations suivantes sur le sujet :

« Depuis mon arrivée au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, j'ai toujours été clair sur les intentions de mon gouvernement de remédier au problème de fluidité routière entre Québec et Lévis. Aujourd'hui, nous annonçons qu'il y aura un bureau de projet qui va étudier cette question de manière rationnelle et efficace afin de s'assurer que la meilleure décision possible soit prise dans ce dossier. Ces travaux se feront en continuité du travail qui a déjà été fait, et cela, afin de documenter les différentes possibilités.»

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« La congestion nuit à la qualité de vie des résidents de la région de la Chaudière-Appalaches. Je le répète, nous avons l'obligation de trouver une solution. Nous posons un geste de plus en mettant sur pied le bureau de projet. Nous devons nous assurer d'avoir le meilleur projet, au meilleur coût.»

Dominique Vien, ministre de ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Nous avons déjà posé plusieurs gestes pour améliorer la mobilité dans la capitale, nous continuerons à travailler en ce sens pour les citoyens. »

François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 21 février 2017 à 17:59 et diffusé par :