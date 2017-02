Norican annonce l'acquisition du groupe Light Metal Casting Solutions







Premier fournisseur mondial de technologies destinées à améliorer les pièces métalliques, Norican Global A/S (« Norican »), société mère de DISA et du groupe Wheelabrator, a le plaisir d'annoncer la conclusion d'un accord contraignant avec Auctus Fund III GmbH & Co. KG, et ses investisseurs (ci-après collectivement dénommés « Auctus ») en vue du rachat de 100 % de leur participation dans le capital de Light Metal Casting Solutions Group (« LMCS »).

« Il y a deux ans, nous avons conclu un partenariat stratégique avec Altor, grande société de capital-investissement scandinave, afin de trouver des moyens de mieux répondre aux besoins de nos clients », indique Robert E. Joyce Jr., président-directeur général. « Nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui qu'une première étape publique a été franchie sur cette voie. Avec l'acquisition de LMCS, et de son portefeuille de produits ultra performants pour la formation de pièces en aluminium représentées par StrikoWestofen, ItalPresse et Gauss, nous allons pouvoir offrir une valeur ajoutée sensiblement plus élevée à nos clients à travers le monde. Nous souhaitons la bienvenue aux dirigeants chevronnés et spécialisés de LMCS au sein de l'équipe Norican et sommes impatients de collaborer avec eux dans le but d'offrir la combinaison de nos deux valeurs ajoutées au marché. »

« C'est la qualité de l'équipe et l'offre technologique de premier plan de Norican qui nous ont dans une large mesure incités à investir en premier lieu dans Norican. De la même façon, la technologie de pointe de LMCS et la qualité de l'ensemble de l'équipe LMCS sont parfaitement complémentaires de l'offre de Norican. Nous avons hâte de soutenir l'entité issue de ce rapprochement tout au long de son futur parcours », a commenté Søren Johansen, associé chez Altor Equity Partners.

Et M. Joyce de conclure : « Le message que nous adressons à nos clients reste inchangé : Nous avons vocation à investir dans votre réussite au long cours en vous proposant les solutions techniques les meilleures et les plus innovantes du monde. L'adjonction de StrikoWestofen, ItalPresse et Gauss au portefeuille actuel de DISA et de Wheelabrator va nous permettre de renforcer plus encore notre capacité à répondre à vos besoins, quel que soit le problème rencontré en matière de formation de pièces et où que ce problème soit rencontré. »

À propos de Norican Group : http://www.noricangroup.com

Norican Group est le premier fournisseur mondial de technologies pour la formation de pièces (moulage horizontal, de plaques-modèles à double face et vertical) et la préparation de surface (finition par soufflage, à turbine et par vibroabrasion). DISA et Wheelabrator sont ses plateformes technologiques phares.

À propos de LMCS Group

Le Light Metal Casting Solutions Group (LMCS) est un groupe de fabricants de biens d'équipement et de prestataires de services de premier plan pour le secteur de la coulée de métaux légers, la fabrication d'alliages d'aluminium, de magnésium et de zinc. StrikoWestofen, ItalPresse et Gauss sont ses plateformes technologiques internationales phares.

À propos d'Altor

Depuis sa création, la famille de fonds Altor a levé quelque 5,8 milliards d'euros d'engagements. Ces fonds ont investi plus de 3,1 milliards d'euros dans plus de 40 entreprises. Les investissements ont principalement été consacrés à de moyennes entreprises scandinaves dans l'objectif de créer de la valeur par le biais d'initiatives de croissance et d'améliorations opérationnelles.

