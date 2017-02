Transferts fédéraux en santé - François Legault propose une rencontre au sommet entre les premiers ministres des provinces toujours sans entente







QUÉBEC, le 21 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Alors qu'il est minuit moins une dans le dossier des transferts fédéraux en santé, Philippe Couillard a balayé du revers de la main la proposition du chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault, qui exige une rencontre au sommet entre M. Couillard et les trois premiers ministres des provinces qui n'ont toujours pas conclu d'entente avec le fédéral, soit l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta.

«?Présentement, la seule stratégie du gouvernement libéral semble être de laisser le ministre de la Santé se défouler sur Twitter?», a lancé François Legault, qualifiant d'inacceptable l'attitude du premier ministre, qui préfère attendre le prochain budget fédéral avant de faire quoi que ce soit.

«?Actuellement, le fédéral prépare son prochain budget et le front commun des provinces n'a toujours rien obtenu. Au contraire, il ne cesse de s'effriter. Vendredi dernier, la Colombie-Britannique est devenue la 6e province à s'entendre avec Ottawa. La réaction du premier ministre a été très décevante. Il doit réaliser que l'Ontario, le Manitoba et l'Alberta, qui n'ont toujours pas signé d'entente avec Ottawa, représentent avec le Québec les trois quarts de la population du Canada. Donc, ensemble, il est encore possible de bâtir un rapport de force réel face au gouvernement fédéral. M. Couillard doit rencontrer rapidement ses homologues des 3 autres provinces qui n'ont pas signé et proposer un plan de match concerté?», a déclaré François Legault.

Le chef de la CAQ a ajouté que les enjeux sont trop grands pour que Philippe Couillard baisse aussi facilement les bras. Sa stratégie d'attendre passivement le budget fédéral n'aide en rien les aînés qui attendent, en moyenne, 200 jours avant de recevoir des soins à domicile. «?Ça n'aide pas non plus les parents d'enfants autistes, qui se battent pour avoir accès à des ressources spécialisées. Les montants en jeu sont énormes?! Le premier ministre doit faire preuve de leadership et organiser une rencontre au sommet avec les premiers ministres de l'Ontario, de l'Alberta, du Manitoba. Va-t-il le faire pour les patients du Québec???» a conclu M. Legault.

