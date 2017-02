Thomas Cromwell, ancien juge à la Cour suprême, entre au service de BLG







OTTAWA, le 21 févr. 2017 /CNW/ - Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. (BLG) est heureuse d'annoncer que l'honorable Thomas Albert Cromwell entre au service du cabinet à titre d'avocat-conseil, après avoir pris sa retraite de la Cour suprême du Canada (CSC), où il a siégé comme juge de décembre 2008 à septembre 2016.

« C'est un honneur d'accueillir M. Cromwell chez BLG. La richesse de son expérience se traduira par une valeur immense pour nos clients », a déclaré Sean Weir, associé directeur national et chef de la direction de BLG. « La réputation de M. Cromwell repose sur son "bon sens" et sur son interprétation impartiale du droit; les conseils et l'orientation qu'il nous prodiguera viendront consolider notre équipe nationale de litige. »

Avant de siéger comme juge à la CSC, M. Cromwell a été juge à la Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse de 1997 à 2008. Auparavant, il avait été conseiller juridique principal du juge en chef Antonio Lamer de 1992 à 1995 et avait amorcé sa carrière en pratiquant le droit à Kingston et à Toronto. Il a en outre enseigné à la faculté de droit de l'Université Dalhousie.

M. Cromwell a obtenu un baccalauréat en musique et un baccalauréat en droit à l'Université Queen's, puis il a fréquenté l'Université Oxford, qui lui a décerné un baccalauréat en droit civil. Il est titulaire de doctorats honorifiques en droit des universités Dalhousie et Queen's, du Barreau du Haut-Canada et de l'Université de Moncton, et a été nommé fellow honoraire par l'American College of Trial Lawyers.

